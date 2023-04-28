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百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣

▲▼百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣。（圖／翻攝Caro賴賴）

▲百萬網美突遭洗版「看過妳的片」，點開看到臉氣憤報警。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

AI深偽（deepfake）換臉技術快速發展，導致詐騙案層出不窮。大陸擁有百萬粉絲的網紅近日也聲稱自己「臉被偷」，以AI換臉方式，製作不雅影片，她氣得報警，還說自己突然收到很多留言「看過你的影片」，她收入研究發現這些「AI偷臉」背後已經形成一條產業鏈，在網路上便宜賣，最低開價一張5元人民幣（約台幣22元）就可將圖片「脫衣」。

百萬網紅正妹26日透過微博發文「有人盜了我的臉！」她痛批，大約半年前，她個人頻道的影片評論區突然湧入留言，聲稱「看過你的影片」，當時她不以為意，秉著清者自清的原則，沒有針對騷擾做出任何回應，沒想到直到現在，朋友竟然也收到影片，還轉發影片和截圖，私訊問她「這不是妳吧？」

▼網美在抖音有高達430萬粉絲。（圖／翻攝抖音）

▲▼百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣。（圖／翻攝Caro賴賴）

網紅指出，當時疑惑地點開影片，看著影片裡的女生正坐著一些難以描述的動作，且長著一張和自己一模一樣的臉，氣得說不出話來，才突然意識到自己的臉被AI盜用。她立即搜索盜用的平台，發現不法分子在社交平台上冒充她註冊了假帳號，並以她的名義搬運日常發文，等到人數差不多時，就以會員訂閱方式開始賣影片，而且只要花費21.6美元，就可以半年內不斷收到這些「only fans」的換臉色情影片。

網紅不滿公布這些假照片，聲稱深入了解後，發現這些「AI換臉」的商品背後已經形成了一條完整的產業鏈，而且社交網站上能製作AI換臉的帳號很多，他們會提供「一鍵脫衣」的合成服務，只要付錢後發送人像，就能合成製作照片影片。

《極目新聞》報導，社交網路上可找到販賣「AI脫衣」軟體的賣家，軟體最便宜的只要29元（約台幣128元）、最貴259元（約台幣1149元），也可以「來圖訂製」，一張只要5元，5張20元（約台幣88 元），還強調便宜的不好用，用一次就要等待冷卻，但貴的軟體可以一直使用。

事實上，台灣YouTuber小玉（朱玉宸）就因以AI換臉119位知名女子，合成A片女優上網販賣不雅片，不法獲利1338萬元，去年被依違反《個人資料保護法》等罪合併判處5年6月徒刑。

▼網美深入研究發現AI換臉已形成一條色情產業鏈。（圖／翻攝微博）

▲▼百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣。（圖／翻攝Caro賴賴）

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