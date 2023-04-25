7旬翁一週沒排便竟是腸癌致腸阻塞　醫師裝支架免除人工肛門之苦

▲7旬翁一週無法排便，竟是腸癌致腸阻塞。（圖／達志／示意圖）

記者高堂堯／南投報導

70歲林姓老翁超過一週都沒有排便，自行嘗試通腸未果，肚子還越來越痛；至醫院看診，檢查確診為降結腸腫瘤第3期導致腸阻塞，糞便受到腫瘤阻擋而無法順利排出，經醫師進行大腸支架裝置後，解決排便問題，接著再安排腹腔鏡微創腫瘤切除手術，免除裝人工肛門的困擾。

衛福部南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢說明，左側降結腸腫瘤可能會阻擋食物通過腸道，使得糞便無法順利從肛門排出；腸阻塞患者可能會出現腹脹、腹痛、排便習慣改變、嘔吐等症狀，若無即時處置，可能造成腸子壞死、腹膜炎等併發症。

廖師賢指出，以往大腸癌合併腸阻塞，考量若直接手術可能會有癒合不佳而滲漏等問題，因此會先裝置暫時性人工肛門，待腸子消腫後再安排手術切除腫瘤；不過也有許多病人對人工肛門造口感到恐懼與排斥，而林翁有腹脹嚴重，因此先以內視鏡於阻塞的腸道中裝置金屬支架、撐開腸道，緩解排便問題，一週後再進行腹腔鏡微創腫瘤切除手術，切除降結腸惡性腫瘤，相對於傳統手術傷口較小、疼痛度較低，加速術後恢復速度。

廖師賢提醒，大腸癌初期症狀不明顯，容易被忽略，建議民眾應定期接受糞便潛血篩檢，養成均衡飲食習慣、定期運動、不抽菸，避免大腸癌上身。