世界最陡峭鐵路！全長452km以「之」字轉彎　慘釀2000人喪命

▲「惡魔之鼻」被公認為世界上最陡峭的火車路段。（圖／翻攝自@Alexiatravelal推特）

圖文／CTWANT

厄瓜多的列車路線全長452公里，不過在這個多山的國家中，「惡魔之鼻」（Nariz del Diablo）被公認為世界上最陡峭的火車路段，這個連接瓜亞基爾（Guayaquil）和基多（Quito）鐵道，它以轉彎而著名，火車呈「之」字型的爬升鐵道，12公里內火車爬升1000公尺，就連奧斯卡影帝威爾史密斯都為之入迷。

說到惡魔之鼻的起源，就要回溯到1895年，根據厄瓜多的《宇宙報》（El Universo）指出，當時的埃洛伊阿爾法羅將軍出任厄瓜多總統之後，他宣布將修建一條新的鐵路，從而將沿海的全國第一大城市瓜亞基爾和位於高地的首都基多連接起來。不過，外界普遍認為這條鐵路中間隔著雄偉的安第斯山脈，人類是難以征服的。

▲「惡魔之鼻」鐵道以轉彎而著名，火車呈「之」字型的爬升鐵道，12公里內火車爬升1000公尺，連奧斯卡影帝威爾史密斯都為之入迷。（圖／翻攝自@Alexiatravelal推特）

為何會困難重重，原因是在安第斯山脈的崇山峻岭中，修建鐵路並不是一件易事，特別是頻繁的地震活動、暴雨侵襲、野生動物滋擾、瘧疾和黃熱病等疾病的蔓延，其中，更困難的，是這條鐵路線上最具挑戰性的部分，就是位於阿勞西和斯班貝兩座小鎮之間的一座巨大的單體岩石山，它拔地而起，陡峭的岩壁幾乎與地面垂直，幾乎難以逾越。從空中鳥瞰，宛如隆起的鼻樑，所以民眾就稱之為「魔鬼之鼻」或「魔鬼的鼻子」。

為了翻越「魔鬼的鼻子」，工程師們在山體上設計了一條「之字形」的爬升鐵道。雖然這段鐵路的全長只有12公里，但是火車卻要行駛一個多小時。並且會在極短的時間內爬升將近1000公尺，中途又險又急的轉彎不斷，而且還要做兩次「Z字形」調頭行駛。之後，就可以抵達位於海拔2607公尺的阿勞西小鎮了。

1902年，「魔鬼的鼻子」鐵路段終於勝利竣工。這是人類鐵路工程史上的壯舉，在修建過程中，由於意外、瘟疫等各種原因喪生的建築工人高達2000多人，其中大部分是來自牙買加，就連該項目的總工程師也染病身亡。

▲「魔鬼之鼻」由於意外、瘟疫等各種原因喪生的建築工人高達2000多人。（圖／翻攝自@EcuadorAhora推特）

這條費盡了千辛萬苦建造而成的鐵路線，僅僅平穩運行了幾十年的時間。由於自然災害、設施老化、維護困難，以及成本高昂等原因，導致這條鐵路線在20世紀末期時常處於路況不佳，甚至無法通行的狀態。1998年，山洪和泥石流暴發嚴重毀損了列車和鐵路線，政府不得不下令全線封閉。

▲為了翻越「魔鬼的鼻子」，工程師們在山體上設計了一條「之字形」的爬升鐵道。（圖／翻攝自@EcuaTravelGuide推特）

直到2007年，時任厄瓜多總統拉斐爾科雷亞德爾加多做出了重啟這條鐵路線部分路段的戰略決策，不但花費巨資重建，而且以現代化的系統進行管理，此舉不但能夠保留當地歷史和文化遺產，更重要的是，還能推動當地旅遊業蓬勃發展。

延伸閱讀

▸ 搜奇／全球唯一火車穿越的市集 「最危險鐵道市場」每天經過6次考驗小販秒收攤

▸ 紡織業踢世界盃2／靠著「逐單生產」撐過疫情通膨寒冬 「紡織春燕明年第二季現蹤」

▸ 高端之亂2／台灣新冠死亡率超高 王任賢批陳時中設醫療障礙害人