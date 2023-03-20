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全民健康基金會攜手和運租車、HOT大聯盟「好健康小學堂」前進新北偏鄉

▲▼全民健康基金會攜手和運租車、HOT大聯盟前進新北偏鄉。（圖／全民健康基金會提供）

▲全民健康基金會執行長暨臺大醫院家醫科醫師粘曉菁帶領好健康小學堂團隊活動。

圖、文／全民健康基金會提供

全民健康基金會長期致力於增進全民健康，符合聯合國永續目標 SDGs 第三目標「促進健康生活與福祉」的發展方向，除了積極宣導疾病防治與鼓勵醫學研究，多年來持續推廣「好健康小學堂」，旨在使學童透過趣味式闖關活動，建立正確的健康觀念，進而分享給家人親友， 促進全民健康。

「好健康小學堂」自 2017年起推動至今的實體課程逾50場次，此課程於2022年獲得「台灣行動永續獎」與「亞太區永續行動獎」雙料銅獎殊榮。此次由台北市教育局與新北市教育局一起參與推動，獲和運租車與HOT大聯盟的公益贊助，於2023年贊助新台幣50萬元支持10場好健康小學堂活動，活動於3月18日正式起跑，並傳遞「好健康小學堂線上課程」成功經驗，首度深入新北市的偏鄉國小，讓偏鄉學童有機會體驗此優質課程，首場偏鄉線上小學堂課程將在3月23日針對烏來龜山國小學童舉辦，後續亦由新店青潭國小接續，盼能拋磚引玉，使愛心力量接續傳遞至偏鄉，造福學童，促進全民健康。

全民健康基金會執行長暨臺大醫院家醫科醫師粘曉菁表示，若能在孩童階段及時建立正確的健康、營養概念，注重全方位的身心健康，將來就能減少疾病問題的產生，並期望孩童不僅關心自身健康，還能關懷家人親友的健康。此外，透過課程讓孩子認識民間公益團體， 藉此培養付出及服務精神，使孩子更能懂得「取之於社會，用之於社會」的真諦，每一位將來都是傳遞愛與健康的善心大使。

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