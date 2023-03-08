時鐘調快半小時 女檢察官執法有清聲

▲高檢署檢察官林映姿參與十一次刑法修法，獲頒考試院公務人員傑出貢獻獎 。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

今天是三八婦女節，法務部公開表彰女檢察官傑出工作表現，其中台灣高檢署檢察官林映姿在法務部三年調辦事主任檢察官期間，完成刑法十一次草擬修法，獲頒考試院公務人員傑出貢獻獎，橋頭地檢署檢察官鄭子薇辦理性平案件及打擊詐欺犯罪，表現優異，獲頒行政院全國打詐有功人員獎。

我國刑法是民國廿四年施行，至今歷經五十次修法，其中的十一次修法集中在這三年期間，皆是出自林映姿檢察官之手。林映姿表示，她在調部辦事期間，能夠參與刑法高達五分之一比率的修法，感到非常光榮，這也驗證刑法俢法與時俱進，快速回應社會變遷，修補傷害，讓社會更安定。她其許自己身為檢察官必須做到「鳴琴無枉曲，執法有清聲」。

林映姿在法務部任職期間，參與修正刑法包括：增訂性侵害私密影像罪、修正刑法監護處分及保安處分執行法、修正國家安全法二審管轄、修正刑法假釋撤銷制度、修正刑法毒酒駕及肇事逃逸罪、修正刑法妨害公務罪、修正刑法妨害社會秩序罪、修正刑法妨害家庭罪、修正刑法加重強制性交罪遏止N號房事件發生等。

▲橋頭地檢署鄭馬薇檢察官偵辦性平和詐欺案件，表現優異 。（圖／記者蘇位榮攝）

橋頭地檢署檢察官鄭子薇分享偵辦性平安件經驗，她在七年前辦理一件性侵害案件時，被害人是智能障礙的國小少女，開庭時少女的阿嬤一見到她就下跪，求她放過孫子，原來，孫子性侵孫女，阿嬤重男輕女，而家境貧困，少女和父母都住在阿嬤家，不堪家族壓力而不敢講出被性侵經過，這是典型的社會不平等、貧窮與智能障礙，使少女處於多元弱勢環境，被性侵害後卻如同被噤聲的玫瑰。

另外，她也分享偵辦國中少女受網友引誘拍裸照威脅從事性交易案件，在少女父母報案後，檢方發動搜索對被告聲請羈押。她指出，網路時代，數位性暴力犯罪大增，詐多被害少女受到數之性暴力威脅而不自知，或者因為擔心師長責罵，或者因為社會壓力而不敢說出真相，要阻止層出不窮的性侵害及數位性暴力犯罪，必須從教育著手，她也因此走入社區和校園，推廣性別平等教育及法治教育，期待從前端減少不幸，並使被害人勇於發聲。