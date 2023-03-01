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台灣南北爆本土猴痘「感染風險升高」　疾管署明找專家討論打疫苗

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首兩例本土猴痘個案，分別在一南一北，疾病管制署副署長羅一鈞今（1）日表示，個案本身沒有旅遊史，和先前境外移入個案無關連，兩例個案間也沒有共通性，屬於本土散發病例。相關接觸者匡列25人，其中6人屬於高風險要進行暴露預防評估接種猴痘疫苗，由於國內本土猴痘感染風險升高，將找專家開會討論暴露前預防的疫苗接種相關事宜。

疾病管制署今（1）日公布國內確認首兩起猴痘個案，分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於２月26、27日確診陽性，2名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中。

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疾管署副署長羅一鈞說明，疫調匡列相關接觸者共25名，其中有6人屬於高風險，分別是4名同住家人與2名親密接觸者，要進行暴露預防評估是否接種猴痘疫苗，其餘醫護人員等接觸者因為有相關防護，屬於低風險，這些接觸者都已進行衛教並自我健康監測21天，最久至3月20日。

羅一鈞也提到，國內先前都是境外移入，累積5例，這次則新增2起本土，而亞洲今年陸陸續續在日本、泰國也都有本土個案與疫情，顯示新冠疫情逐漸趨緩，亞洲許多國家鬆綁降級邊境解封，國際旅遊恢復，讓猴痘疫情更有傳播條件。

羅一鈞指出，國內在有本土病例之後，本土感染風險提高，除對2例感染來源調查，明天召開猴痘專家會議，對於疫苗接種對象，特別是暴露前預防對象，要請專家提供意見討論。猴痘侵犯主要年輕，青壯年族群，後天也會開會討論透過相關社交網路進行衛教傳達，相關防治作為也會和專家討論。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）


疾管署說明，我國已於去年 6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病・截至今日累計通報疑似病例 47例，其中確診2例本土及 5例境外移入病例（感染國家為德國1例、美國3例、1例奥地利，餘40例均排除。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國内高風險場域，應落實自我防護，並避免出人可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

疾管署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配罝抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整相關防治政策。

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