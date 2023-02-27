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社會 社會焦點 保障人權

花蓮台9線匯德隧道5車追撞！　一度雙向封閉塞爆

▲▼ 。（圖／翻攝交通部公路總局）

▲▼ 。（圖／翻攝交通部公路總局）

▲台9線161.3公里匯德隧道內發生5車追撞事故。（圖／翻攝交通部公路總局）

記者劉人豪／高雄報導

今(27)日為228連續假期第3天，蘇花路廊台9線161.3公里匯德隧道內，下午1時30分許發生5車追撞事故，目前事故已排除開放通行，詳細事故原因仍待釐清。

公路總局第四區養護工程處提醒，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

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