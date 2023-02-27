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社會 社會焦點 保障人權

新莊火辣老闆娘9年前遭「重擊24槌」爆頭亡　嫌：她罵我智障

何男持榔頭朝于女頭部猛捶，于女雖出手阻擋，但仍遭殺害。

▲何男持榔頭朝于女頭部猛捶，于女雖出手阻擋，但仍遭殺害。

圖文／鏡週刊

9年多前，新北市新莊區發生1起命案，1名自大陸遠嫁來台的大陸新娘，為了賺取與陸籍前夫所生小孩的生活費，獨立開設一家理容工作室，由於她身材姣好、皮膚白皙，加上穿著低胸火辣，擁有一票死忠支持顧客。

案發當天，死者久未開門營業引起鄰居注意，靠近工作室一看，發現她被爆頭在地，慘死血泊中。警方到場發現她頭部被榔頭猛捶，共被重擊24槌慘死，店內窗型冷氣機也被拆下，疑似歹徒行竊失風痛下殺手。

▼于姓理容小姐身材火辣、穿著性感，有不少忠實顧客。

于姓理容小姐身材火辣、穿著性感，有不少忠實顧客。（翻攝畫面）

警方深入調查後，鎖定一名常客涉有重嫌，但他案發後失聯，警方遍尋不著下落。專案小組到嫌犯住處附近查訪，途中到超商買飲料解渴時，突然發現1名坐在路邊的男子行跡可疑，且他買了三、四份報紙，都正在看這起殺人案新聞，警大喊嫌犯名字，沒想到他本能抬頭查看。

▼與于女拉扯過程中，何男的手臂被抓傷，留下傷痕。

與于女拉扯過程中，何男的手臂被抓傷，留下傷痕。（東森新聞提供）

嫌犯被帶回警局後，起初否認犯案，但供詞破綻百出，從曾聽到有3通來電恐嚇要讓死者死，到拿2張千元大鈔支付消費，都與警方查證結果不同，嫌犯歷經30多小時詢問，終因良心不安坦承犯案。

▼何男犯案後，拿走死者的筆電等物，被監視器拍下。

何男犯案後，拿走死者的筆電等物，被監視器拍下。（翻攝畫面）

嫌犯俯首認罪時坦言，自己是1名冷氣師傅，患有精神疾病，他供稱上門消費時，遭死者辱罵「智障」，才會憤而行凶，殺人後發揮專長，拆下冷氣機故布疑陣，最終仍難逃法律制裁。

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