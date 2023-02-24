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再挑戰演第三者！張靜之坦承「每次都覺得很痛」　清明時節昇華版

▲▼綠光劇團為慶祝30周年，推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團推出《清明時節》2023昇華版，張靜之（左）與柯一正（右）再度演出父女，張靜之也再挑戰演出第三者。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團為慶祝30周年，6月起將台灣文學劇場《清明時節》以「2023昇華版」在高雄、台中、台北展開巡演，其中演員張靜之再次挑戰演出婚姻中的第三者，坦言「我每次演這個角色都覺得很痛」，到現在即使是輕輕讀劇本，還是會忍不住落淚。吳念真也說，這部戲沒有要批判道德問題，它講的不只是一段婚姻或一個家庭，而是一個社會、一個國家。

《清明時節》2023昇華版由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演，除了新卡司外，劇本、舞台佈景、聲光效果上都會有全新的呈現。繼2010年首演，2013、2017再演後，柯一正、張靜之再續父女情緣，兩人真摯的父女情讓不少觀眾為之動容，就連吳念真也坦言，「很喜歡潘父這個角色與安排」。

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▲▼綠光劇團為慶祝30周年，推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

▲睽違6年，張靜之（左）與柯一正（右）再度演出父女。（圖／綠光劇團提供）

睽違6年再演，柯一正說，「其實這角色太壓抑，一點都不像我。但我還是沉浸其中，很佩服吳導對這個角色以及劇情上的的安排，通常外遇事件，大家都是站在原配角度看事情，很少有人站在第三者的視角，去看她所承受的壓力。一直到演了潘父，我才覺得自己向表演邁進了一大步。這個角色陪伴我13年，成為了我的一部份，表演上更自在，也有更多發揮的空間。」

▲▼綠光劇團為慶祝30周年，推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

▲柯一正提到，很少有人站在第三者的視角，去看她所承受的壓力。（圖／綠光劇團提供）

再一次演出婚姻的第三者，張靜之則表示，「每次演這個角色都覺得很痛」卻也從痛裡找到自由；如今已經是第4次演出，「但即使是輕輕的讀本，也還是會忍不住落淚。」她也說這是第一次和張玉嬿、游安順合作，加上一段時間沒有演出，「因此抱著演出一齣新戲的心態來面對的，新組合會是完全不一樣的東西，期待演起來會有什麼不同的感受。」

▲▼綠光劇團為慶祝30周年，推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

▲張靜之說，「每次演這個角色都覺得很痛，卻也從痛裡找到自由」。（圖／綠光劇團提供）

張玉嬿過去飾演過不少苦情媳婦，認為「秀卿」這個角色雖然同樣處在傳統框架下，但仍保有個人意識，在得知丈夫外遇後，她痛苦崩潰，奮力捍衛家庭，到最後的釋懷，心境與情緒的推展相當複雜有層次，讚歎「她是個有生命力的女人。」

▲▼綠光劇團為慶祝30周年，推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

▲張玉嬿（右）認為自己演的角色「秀卿」是個有生命力的女人。（圖／綠光劇團提供）

而游安順從17歲就被導演侯孝賢導演相中，出演電影《童年往事》男主角，進入大眾視線，近40年的演員生涯累積上百部作品，幾乎什麼角色他都演過，為了這次《清明時節》輝昌一角，甚至放棄了其他演出機會，他表示，「吳導跟柯導是看著我長大的，我一直將他們視為偶像，所以得知有這次演出機會，能夠與2位大師重逢深感榮幸。」也認為這是修煉自己、功力大增的好機會。

談到將與張玉嬿、張靜之2大女神展開一段三角戀，他也笑說，「吳導一開始找我演的時候，我還想說他是不是認錯人了，真的是夠瘋！兩位都這麼美，輝昌到底憑什麼？」

▲▼綠光劇團為慶祝30周年，推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團推出《清明時節》2023昇華版，由吳念真編導，邀請演員柯一正、張玉嬿、游安順、張靜之主演。（圖／綠光劇團提供）

吳念真說，之所以選擇再演《清明時節》作為綠光30周年紀念，是因為它講的不只是一段婚姻或一個家庭，而是一個社會、一個國家。聚焦的不是男歡女愛，也沒有要批判外遇的道德性，而是想真實陳述在外遇這個情境中，每個當事人的想法與選擇。而千年以來，外遇都是值得討論的議題，每個時代、每個人的應對都不一樣，過程中總有些無可奈何的衝撞，要怎麼解決？就交給讓觀眾自己去判斷，去感受。

綠光創藝為慶祝30歲，特別推出「30週年《清明時節》+《人間條件8》2+2 雙戲雙人套票組」83折優惠，凡購套票組即贈30週年紀念品「創藝起飛帆布袋」1份，還有機會抽到PEPPER’S與法藍瓷等限量禮，活動即日起至3月1日止。

《清明時節》2023昇華版將於6月23日～25日在高雄衛武營國家歌劇院首登場，6月30日～7月2日於臺中國家歌劇院大劇院，9月1日～9月10日則在台北國家戲劇院演出，購票可上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統，或洽詢綠光劇團。

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