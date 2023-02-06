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婆婆想抱男孫「狂買男嬰衣服」　人妻懷第2胎崩潰：快被逼瘋

原PO表示，婆婆很想要她生男孩。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，婆婆都認為她會生男孩。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有些婆婆至今還是有「重男輕女」的觀念。近日一位國外人妻表示，她目前在懷第2胎，婆婆快把她逼瘋了，因為她很想要一個男孫，還瘋狂買男孩的衣服，而在她上次懷女兒時，婆婆也做一樣的事。

《鏡報》報導，原PO在育兒網站《Mumsnet》發文說，婆婆痴迷於抱男孫，而她不是第一次遇到這種情況，懷第一胎女兒時，婆婆一心只買男孩衣服，「我懷孕14週了，我們確實打算查出孩子的性別，婆婆快把我逼瘋了，她執著於讓我生男孩。」婆婆表示，她知道一定是個男孩。

婆婆還跟孫女說，「媽媽正在為妳生一個弟弟。」原PO傻眼，婆婆每天都洗腦她懷的是男孩，當第1胎性別揭曉時，婆婆仍堅信自己懷男孩。原PO表示，「女兒出生的時候，她的衣服都是婆婆去男裝區買的。」

原PO崩潰，她真的不知道該怎麼辦，如果再這樣下去，她真的會像上次一樣發瘋，「我覺得她只想要男孫，因為她的行為方式表現如此，我認為這一切起源於婆婆只有兒子。」而原PO也疑惑，婆婆這行為算奇怪嗎，還是她是因為懷孕太敏感。

此文一出，網友紛紛留言「我的婆婆也是一樣，這是一種投射」、「妳是對的」、「她想重溫撫養兒子的經歷」；也有網友表示「婆婆想要一個女兒，卻有4兒子，她真的很想要一個孫女」。

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