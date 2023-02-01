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獨／宋逸民背鍋？前教友爆「要求貸款奉獻」是宋達民教會

突發中心／台北報導

真相撲朔迷離！藝人小甜甜與宋逸民主導的「藝起發光」教會理念不合因此離開，引一連串輿論，曾是教友的數名藝人更出面揭露該教會黑暗面，更指控被要求貸款奉獻等。對此，有不具名前教友向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，真相與看似「置身事外」的宋達民有關。

▲▼藝人宋逸民所主持的藝起發光協會，在鬧出眾多信仰風波後，今(1/4)與太太陳維齡首度露面發表談話。在唸完聲明稿及數度鞠躬道歉後，宋逸民與陳維齡隨即離開會場，並不接受媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲宋逸民所主理藝起發光協會遭控要求教友貸款奉獻等爭議，有不具名人士指出，其實是其胞弟宋達民主理的藝之星教會。（圖／記者湯興漢攝）

短暫待過教會前教友Andy（化名）忿忿不平向《東森新媒體ETtoday》說，選擇講出來是因為，若宋達民主導「藝之星」沒去反省跟改變的話，可能不知道自己是有錯，他提及，日前有名女藝人指出「有對藝人夫妻辦的教會，為了擴堂裝潢，要求兄弟姐妹不要工作多聚會，然後去貸款奉獻給教會」，卻遭媒體誤解是宋逸民的「藝起發光」教會，但實則是宋達民主導的「藝之星」教會

▲宋逸民、宋達民兄弟。（圖／翻攝自臉書／宋逸民和陳維齡的幸福生活）

▲知情人士指出，宋逸民一肩扛下胞弟宋達民「藝之星」教會要求教友貸款奉獻事實。（圖／翻攝自臉書／宋逸民和陳維齡的幸福生活）

Andy說，最令他看不下去的是，當宋逸民面對一連串教會醜聞連環爆，處水深火熱中，其胞弟宋達民卻默默不聞，甚至在自己「藝之星」教會「置身事外」告誡教友「弟兄姊妹要有愛」，因此讓他決定把真相說出。

他解釋，「藝之星」教會剛成立時，是在松山區某大樓租場地，而師母洪百榕（宋達民妻子）就在講台上要教友貸款奉獻，並公開教導試算貸款。他舉例，假設信徒每人貸款84萬，分84期還銀行，每月還本金10000元，利息則為500元，那麼教會每月會還10000元給信徒，信徒自行吸收利息當成奉獻，同時信徒還要「十一奉獻」，也就是將收入的十分之一奉獻給教會。

Andy也解釋，「十一奉獻」聖經上有提到，但同時也有說別負債。因此他認為賺多少奉獻多少是合理，但貸款奉獻實在不妥，甚至更將壓力加在信徒身上，使人逃離神，但他也猜，一開始大家誤會是宋逸民教會要求信徒貸款奉獻，但他卻從頭未提及胞弟教會，或許是展現手足之情，選擇一肩扛下。

《東森新媒體ETtoday》循線問曾待過「藝之星」的藝人教友，則得到「因離開教會多年，對於『貸款奉獻』一事不太清楚」，不願再多表達；記者也私訊宋達民臉書粉絲專頁，截稿前尚未取得回應。

▼小甜甜在福音劇中遭換角，後因理念不同離開教會，引起軒然大波。（圖／ETtoday資料照、翻攝自小甜甜臉書）

▲▼廣告小妹「宋逸民可信度更高」　揪家暴風波盲點。（圖／ETtoday資料照、翻攝自小甜甜臉書）

宋逸民教會風波起源因，小甜甜在「藝起發光」教會自製福音劇《幸福宅一起》記者會中，聊到關於愷樂話題失焦，遭宋逸民換角，後來小甜甜以理念不合離開教會，此舉引發軒然大波，導致「藝起發光」發聲明澄清說明，是因小甜甜私生活有很大的狀況才換角。

豈料，聲明不但未止血，甚至陸續有前教友阿Ben、徐小可、王瑞玲、白白等多位不具名人士爆料「藝起發光」9大爭議，包括要求辭掉工作專心服事主、沒知名度進不來、洗腦教友、或以電話或當面破口大罵等。

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