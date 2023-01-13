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入侵烏克蘭他「點名沒到」　俄職業軍人不想參加行動…被判刑5年

▲▼俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯軍人。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今，雙方都動員數以萬計士兵上前線作戰。俄羅斯官員12日表示，近日有一名24歲職業軍人因為拒絕前往烏克蘭作戰，被法院判處5年有期徒刑。

根據法新社報導，烏拉爾南部巴什科爾托斯坦自治共和國（Bashkortostan）法院新聞處表示，這名24歲職業軍人康達洛夫（Marsel Kandarov）因為「不想參加特別軍事行動」，所以沒有在2022年5月份向所屬部隊報到。

法院新聞處表示，執法部門於同年9月追查到康達洛夫的下落，軍事法庭審理後認為，康達洛夫因為在動員其間蓄意逃避兵役超過一個月，因此判處他5年有期徒刑。

自俄國對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，已經有大量俄羅斯人為了躲避徵召而逃往國外；由於俄軍戰況不利，俄羅斯當局又於去年9月下旬宣布再動員30萬人前往烏克蘭前線，此消息再次引發大批俄羅斯人逃往亞美尼亞、喬治亞和哈薩克等地。

批評者認為，許多被動員的役男根本沒有實戰經驗，被派往前線前也幾乎沒有接受過訓練，上前線與送死無異。

除了逃兵以外，近日俄國也有一名剛入伍的新兵因為毆打上級而被判刑。根據塔斯社11日報導，莫斯科軍事法庭近日判處一名士兵於流放地服刑5年6個月，理由是在一場爭執中暴行犯上。報導指出，這名士兵一邊抱怨訓練，一邊將香菸吐在軍官臉上，兩人因此發生肢體衝突。

法新社指出，這名士兵似乎對軍方給予入伍新兵的訓練內容表示不滿，網路上流傳的影片顯示，這名士兵大聲抱怨這些訓練根本沒用，用髒話咒罵軍官，還說演習就跟兒戲一樣。

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