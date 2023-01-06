超徵=政府A錢？　苗博雅嗆：北市「8年超徵210億」為何不還稅於民

▲苗博雅。（資料照／記者湯興漢攝）



實習記者李密／台北報導

日前行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元，引部分綠營人士不滿。超徵爭議延燒之際，台北市議員苗博雅6日批評，前台北市長柯文哲執政時期，北市府稅收「超徵」210億，若將超徵解釋為政府A錢、迴避監督，為什麼民眾黨執政不發？呼籲各界勿扭曲財稅名詞，誤導人民。

▲蘇貞昌宣布全民普發6000元。（資料照／記者林敬旻攝）



苗博雅6日於臉書表示，外行的講外行話很正常，但看到很多內行的故意講外行話很擔心。她指出台北市從柯文哲執政期間，8年稅收「超徵」210億，如果平均發給市民，每個人可得8500元。質疑若超徵是政府A錢，為何民眾黨不發錢？



對於超徵爭議，她解釋「超徵、短徵」不是政府A錢、搶錢，是公務員編列預算時預估景氣跟實際景氣有落差。例如編預算時預估明年GDP成長5%，依照比例模擬了稅收成長率，編了預算。結果實際成長6%，稅收高於預算，就會「超徵」；如果實際成長只有2%，收到的稅不如預期，就會「短徵」。

既然歲收預算是「預估值」，稅收當然以「實際值」為準。只要依法行政，短徵時，人民當然不用補錢給國家；相對的，超徵時，也不是國家A人民的錢。超徵的錢，用途限制也很明確，支應已經依法通過的預算支出，或者還債，或者列為歲計賸餘繳交國庫。不論是哪一種用途，只要是「花出去」都要經過國會、議會審查。



苗博雅補充，這些錢收進來就是要進入公庫，不能也不會默默跑進私人口袋被吃掉。因為政府預算還是以「量入為出」為基礎，收入抓得越準是越好，可以更精確的預估支出，做該做的建設。是應該努力提高預測能力，但「景氣預估」，「百發百中」是異常，「估不準」才是常態。遇上百年大疫，連世界級的智庫都會失準。如果每年都能估得超準，早已成為世界級投資之神，哪會留在政府當公務員。超徵短徵也不用過於苛責。



她認為，不該扭曲財稅名詞，誤導人民，讓社會付出不必要的成本代價，「超徵=政府A錢=迴避監督=應該還稅於民=不排富普發現金=主流民意」就是典型的政治扭曲專業，政治誤導。公共政策理性討論，各種意見互相尊重。但混淆名詞、創造誤解、製造對立，實在不應該。