　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超徵=政府A錢？　苗博雅嗆：北市「8年超徵210億」為何不還稅於民

▲▼台北市議會市政總質詢，議員苗博雅質詢市長柯文哲，雙方針鋒相對。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗博雅。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者李密／台北報導

日前行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元，引部分綠營人士不滿。超徵爭議延燒之際，台北市議員苗博雅6日批評，前台北市長柯文哲執政時期，北市府稅收「超徵」210億，若將超徵解釋為政府A錢、迴避監督，為什麼民眾黨執政不發？呼籲各界勿扭曲財稅名詞，誤導人民。

▲行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇貞昌宣布全民普發6000元。（資料照／記者林敬旻攝）

苗博雅6日於臉書表示，外行的講外行話很正常，但看到很多內行的故意講外行話很擔心。她指出台北市從柯文哲執政期間，8年稅收「超徵」210億，如果平均發給市民，每個人可得8500元。質疑若超徵是政府A錢，為何民眾黨不發錢？

對於超徵爭議，她解釋「超徵、短徵」不是政府A錢、搶錢，是公務員編列預算時預估景氣跟實際景氣有落差。例如編預算時預估明年GDP成長5%，依照比例模擬了稅收成長率，編了預算。結果實際成長6%，稅收高於預算，就會「超徵」；如果實際成長只有2%，收到的稅不如預期，就會「短徵」。

既然歲收預算是「預估值」，稅收當然以「實際值」為準。只要依法行政，短徵時，人民當然不用補錢給國家；相對的，超徵時，也不是國家A人民的錢。超徵的錢，用途限制也很明確，支應已經依法通過的預算支出，或者還債，或者列為歲計賸餘繳交國庫。不論是哪一種用途，只要是「花出去」都要經過國會、議會審查。

苗博雅補充，這些錢收進來就是要進入公庫，不能也不會默默跑進私人口袋被吃掉。因為政府預算還是以「量入為出」為基礎，收入抓得越準是越好，可以更精確的預估支出，做該做的建設。是應該努力提高預測能力，但「景氣預估」，「百發百中」是異常，「估不準」才是常態。遇上百年大疫，連世界級的智庫都會失準。如果每年都能估得超準，早已成為世界級投資之神，哪會留在政府當公務員。超徵短徵也不用過於苛責。

她認為，不該扭曲財稅名詞，誤導人民，讓社會付出不必要的成本代價，「超徵=政府A錢=迴避監督=應該還稅於民=不排富普發現金=主流民意」就是典型的政治扭曲專業，政治誤導。公共政策理性討論，各種意見互相尊重。但混淆名詞、創造誤解、製造對立，實在不應該。

ET快訊
白家綺自爆被霸凌！　國中反轉「同學頭上捏爆珍奶」　
葛萊美獎得主家暴妻女　遭警方開槍擊斃！
快訊／「知名律師」竟沒律師執照！　遭搜索約談
日本飯店住1晚「台幣1200元」！粗暴早餐照曝光　台人全看哭
快訊／大谷翔平領銜經典賽　日本公布12人名單
桃園男上廁所被噴屁股！　一輩子慘用人工肛門
獨／「裡面不能掉眼淚！」台中惡火奪5命　媽忍淚進冰庫認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲佈局2024行程滿檔　王世堅盼「兌現承諾」：早就給台東車票

超徵=政府A錢？　苗博雅嗆：北市「8年超徵210億」為何不還稅於民

拒領6千再＋1！王世堅支持年前發現金　堅決喊：我一定捐出來

有預料到薛瑞元今道歉　曾銘宗：謝謝柯建銘進行相關協商

周玉蔻批「人老作怪」　王世堅直接反嗆：她更老不是？

快訊／前駐美代表沈呂巡過世　馬英九哀慟：感念他對國家貢獻

「那個男人耍賴了」！蘇貞昌宣傳政績　王世堅諷如袁世凱般邀功

前駐美代表沈呂巡病逝　國民黨「一生公忠體國」：使於四方不辱國命

涉賄選50萬交保　台南市議長邱莉莉終現身：尊重配合司法調查

傳綠委提案對高嘉瑜祭黨紀處分？　柯建銘：有案子到黨團再說

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

柯文哲佈局2024行程滿檔　王世堅盼「兌現承諾」：早就給台東車票

超徵=政府A錢？　苗博雅嗆：北市「8年超徵210億」為何不還稅於民

拒領6千再＋1！王世堅支持年前發現金　堅決喊：我一定捐出來

有預料到薛瑞元今道歉　曾銘宗：謝謝柯建銘進行相關協商

周玉蔻批「人老作怪」　王世堅直接反嗆：她更老不是？

快訊／前駐美代表沈呂巡過世　馬英九哀慟：感念他對國家貢獻

「那個男人耍賴了」！蘇貞昌宣傳政績　王世堅諷如袁世凱般邀功

前駐美代表沈呂巡病逝　國民黨「一生公忠體國」：使於四方不辱國命

涉賄選50萬交保　台南市議長邱莉莉終現身：尊重配合司法調查

傳綠委提案對高嘉瑜祭黨紀處分？　柯建銘：有案子到黨團再說

統一超搶下五處國道服務區經營權　東山今開幕「寵物共食區」吸睛

癸卯兔年不只365天！農曆出現「閏二月」　全年將變384天

元大金去年12月單月獲利腰斬！全年賺214億　年減近4成

原住民族文化健康站績優頒獎　台東年度查核居全國之冠

邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了　「免費索取」時間地點曝

鍾培生也開新戰場？評《英雄聯盟》回歸RIOT：不會比Garena做得好

離岸風電得標廠商觀望不簽約？　資誠：產業在抉擇的十字路口

雷仙島鴨現身花蓮？引發2派論戰不休　特生中心提5證據説話了

更馨生年貨大街在台中　蔡清祥：陪伴更生、馨生度過黑暗

東京快被擠爆了！政府發錢求民眾移居　搬去鄉下「每人可拿23萬」

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

林智堅批高虹安　別拿棒球場轉移涉貪焦點

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

周玉蔻大罵高嘉瑜「貝戈戈」　嗆賴清德：不處理就走著瞧！

球場建成廢棄物掩埋場？　李艷秋狠酸林智堅：榮登開年以來最幽默

前駐美代表沈呂巡今晨病逝　享壽74歲

「那個男人耍賴了」！蘇貞昌宣傳政績　王世堅諷如袁世凱

台南議長邱莉莉交保後失聯　連2天未進服務處

曾酸國民黨狂打高端為「做空股票」　薛瑞元今鞠躬道歉

女性徵兵掰　國防部曝1關鍵暫無規劃

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」

頭大！新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題

神預測小英連任！台中國師：2024「郭侯」坐大位

更多熱門

相關新聞

我也要捐！范雲宣布6千全捐出　「支持公民團體在弱勢議題的努力」

我也要捐！范雲宣布6千全捐出　「支持公民團體在弱勢議題的努力」

針對去年超徵4500億稅金，行政院長蘇貞昌4日宣布，其中1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。包括民進黨立委郭國文、前議員梁文傑、社民黨議員苗博雅都說要將6千捐出，民進黨立委范雲6日表示，對某些NGO來講，這兩年也是寒冬，「我也會把這6千捐給公民團體，希望過得還可以的人也一起響應。」

拒領六千元！　苗博雅嘆：「救弱勢」和「不排富」完全矛盾

拒領六千元！　苗博雅嘆：「救弱勢」和「不排富」完全矛盾

吳怡農參選做「這事」黨內超憂心　周玉蔻：是怕有顏值無腦力？

吳怡農參選做「這事」黨內超憂心　周玉蔻：是怕有顏值無腦力？

全台落馬名單出爐　黑粉崩潰

全台落馬名單出爐　黑粉崩潰

4年幫助3000個家庭！苗博雅問政從沒請假

4年幫助3000個家庭！苗博雅問政從沒請假

關鍵字：

苗博雅

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

白家綺驚爆國中霸凌！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

陶晶瑩開罵了！　心疼小甜甜

砸7萬買「2本刮刮樂」實測！他驚1序號很旺

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面