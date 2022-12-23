小米總裁王翔月底退休　盧偉冰將接任

▲盧偉冰將接任小米總裁。（圖／翻攝小米集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團創辦人雷軍22日發出內部信，宣布小米總裁王翔將於12月30日正式卸任，總裁職位由小米集團合夥人、Redmi 品牌總經理盧偉冰接任。同時，小米聯合創辦人洪鋒和王川也將在今年底退出業務一線。

雷軍在信中提到，經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升盧偉冰為新一任集團總裁，將於12月30日正式繼任，「偉冰和我相識多年，有著手機行業的豐富經驗以及傑出的行業影響力。」

雷軍說，盧偉冰2019年初加入小米後，兢兢業業，有口皆碑，從Redmi品牌負責人，到中國區總裁，再到統領中國區、國際部和印度區三大戰區業務，「偉冰一步一個腳印，贏得了集團管理團隊的高度認可和尊敬。」

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）



雷軍還說，聯合創辦人洪鋒和王川也將於今年年底退出業務一線，「他們是小米的締造者和守護者，感謝他們十多年來在業務崗位上對小米的全情投入和不朽功績。他們會以聯合創始人的身份在合夥人委員會繼續支持和推動公司的戰略發展。」

雷軍指出，「今天分享的一系列消息，對小米而言，有著里程碑式的意義。這宣告了，小米管理層實現了順利的交棒迭代，並為未來的持續發展做好了準備。」

雷軍強調，集團正處於全新階段的起跑線上，高端戰略經過三年探索，剛剛交出了一份階段性答卷之作小米13系列，「我們智能電動汽車業務進展也一直超預期，我們對2024年上半年順利量產上市充滿信心。」

雷軍更提到，接下來，小米將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，並推動集團業務聚焦和「精兵簡政」，進一步提升集團運營效率，「儘管我們目前面臨著很多困難和挑戰，但只要我們團結一心、砥礪前行，必將迎來新的勝利！」