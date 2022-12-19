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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸各半合資石化項目成功運營　疫後「明年下半年」產業迎來春天

▲▼ 古雷石化、漳州、陳瑞隆、吳亦圭、石化廠 。（圖／記者任以芳攝、（空拍）古雷石化提供）

▲海峽兩岸最大的石化合作項目，福建漳州古雷煉化一體化項目。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／漳州報導

海峽兩岸最大的石化合作項目，福建漳州古雷煉化一體化項目今（19）日正式宣布投入商業運營儀式。據了解，該石化廠是大陸和台灣各一半合資建設，總投資 278億元人民幣，年產乙烯百萬噸，截至目前「乙烯單體」對台灣銷量突破8.5萬噸。福建古雷石化副總裁吳義芳接受媒體訪問也表示，等待放開疫情後的經濟發展，石化業只要成長動能上來，石化產循環的週期谷底也會跟著上來，明年產業的春天落在下半年。

福建漳州古雷煉化一體化項目投入商業運營儀式，現場出席嘉賓有福建古雷石化董事長吳亦圭（台資最大股東）、福建漳州市委書記張國旺、福建省委常委郭寧寧、兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆，中國石化集團總經理趙東採取線上致辭。

▲▼ 漳州古雷石化、2022.12.19 。（圖／記者任以芳攝）

▲漳州古雷煉化一體化項目。（圖／記者任以芳攝）

古雷煉化一體化項目是海峽兩岸石化行業融合發展史上新的里程碑，也是福建漳州古雷石化工業園區的龍頭項目，由中國石化福建煉油化工有限公司和台灣旭騰投資有限公司各佔50%：50%投比合資建設。

該項目一期工程主要包括實際加工能力100 萬噸/年乙烯裂解等9套化工裝置，以及配套的公用工程、碼頭及儲運設施等，總投資 278億元，年產乙烯百萬噸。

▲▼ 吳亦圭、孫亞夫 。（圖／記者任以芳攝）

▲古雷石化董事長、台聚公司董事長吳亦圭。（圖／記者任以芳攝）

古雷石化董事長、台劇公司董事長吳亦圭介紹，該投資項目是兩岸規模最大的石化合作項目，總投資278億元人民幣，2014年12月簽署合作框架協定，到順利投產，先後歷時近8年時間。

2021年11月1日裝載古雷石化首批銷往台灣4300噸乙烯單體的綠寶石號輪船順利運往台灣，這是本項目首次銷往台灣的重要里程碑意義。截至今年11月底，古雷石化累計加工石腦油246萬噸，乙烯氣體原料54萬噸，生產各類產品320萬噸，實現銷售收入196億元人民幣。

▲▼ 古雷石化、漳州、陳瑞隆、吳亦圭、石化廠 。（圖／記者任以芳攝、（空拍）古雷石化提供）

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長陳瑞隆。（圖／記者任以芳攝）

張國旺進一步介紹，古雷開發區是大陸七大石化產業基地之一，全大陸唯一的台灣石化產業園，連續兩年獲評中國化工園區30強，目前已投產在建簽約和重點在談項目48個，總投資3,300億元，達產後年產值可超4,000億元，未來產值有望突破1兆元，特別是古雷煉化一體化項目，兩岸合作合資金額最大的石化項目。

曾主管台灣石化產業的政策的陳瑞隆，非常了解目前石化產業發展的瓶頸。他致詞時特地指出，古雷石化推動過程中也是困難重重，面臨填海造陸、碼頭罐區用地，耕地與海域使用土地等制度問題，在各方不斷努力溝通和協調之下，獲得圓滿解決，順利投產運營。

▲▼ 古雷石化、漳州、陳瑞隆、吳亦圭、石化廠 。（圖／記者任以芳攝、（空拍）古雷石化提供）

▲福建古雷石化副總裁吳義芳。（圖／記者任以芳攝）

福建古雷石化副總裁吳義芳會後接受媒體訪問表示，古雷煉化石化產業項目是成功的，過去雙邊合作以及當地政府支持，克服很多困難。另一個突破口就是疫情放開後的經濟變化，石化業是跟著經濟發展一起成長，只要動能上來，石化產業循環的週期谷底也會跟著上來。

他也樂觀看待台聚公司後續發展，「只要把安全環保成本控制好，明年產業的春天落在下半年。」由於台聚專門負責古雷石化EVA項目專責銷售，現在已經是最大的谷底，預估明年下半年會從谷底上來了，包括各產業發展。

▲▼ 吳亦圭、孫亞夫 。（圖／記者任以芳攝）

▲海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫。（圖／記者任以芳攝）

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫受訪時則說，從古雷投資項目來看兩岸關係，雙方必須繼續交流，同時也體現兩岸企業家峰必須持續進行下去，將會產生更好的實際效果，也是兩岸經濟合作成功成果，未來要繼續大力推行。

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