台青深入廣東清遠「打卡世界唯一排瑤集居地」　體驗少數民族文化

▲兩岸青年將深度遊廣東。（圖／翻攝自清遠市台港澳事務局）

大陸中心／綜合報導

第九屆台灣青年嶺南行-少數民族體驗之旅14日晚在廣東省清遠連南瑤族自治縣啟動，包括兩岸青年等共計50餘人出席開營儀式。兩岸青年之後將前往廣東省的連山縣、連州市、英德市，深入當地少數民族聚居區參訪交流，親身體驗少數民族民俗風情及當地特色文化。

▲少數民族歌舞節目。（圖／翻攝自清遠市台港澳事務局）

清遠市台港澳事務局局長、二級巡視員李思真致辭表示，連南是世界唯一的排瑤（編按：排瑤是指清代對廣東連南、連山兩縣部分瑤族的簡稱，又稱「八排瑤」。）集居地，是世界經典樂曲《瑤族舞曲》的故鄉，是廣東省民族風俗保存最完整、民族文化最濃郁的地方。

李思真建議，兩岸青年要「親眼看、親耳聽、實地行、用心悟」，多作交流與探討，希望廣大台青制定好自己的人生規劃，用自己的實際行動融入粵港澳大灣區，來創新、創業、就業，追夢、築夢、圓夢。





▲表演活動吸引兩岸青年拿出手機狂拍。（圖／翻攝自清遠市台港澳事務局）

台灣青年嶺南行迄今已成功舉辦八屆，本屆嶺南行活動以「走到一起來，夢想更精彩」為主題，包含了廣東世界遺產和非遺文化探尋營、少數民族體驗營、客家文化體驗營、潮汕文化尋根營、粵港澳大灣區科技體驗營、粵美鄉村體驗營、國防學習體驗營、海上絲綢之路文化探尋營、孫中山歷史文化探尋營、禪宗文化研習交流營等10條精品線路，從8月開始持續4個月到12月，在廣東21個地市和澳門展開。少數民族體驗營就是其中一條分線路。

▼第九屆台灣青年嶺南行-少數民族體驗之旅14日晚在廣東省清遠連南瑤族自治縣啟動。（圖／翻攝自清遠市台港澳事務局）