人妻申請永久居留　竟因「BMI太高」遭駁回！發憤減肥要當模特兒

▲南非人妻申請永久居留，遭紐西蘭移民局以「BMI過高」為由拒絕。（圖／翻攝自Mondelea Bezuidenhout臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

南非一名35歲人妻2018年與家人赴紐西蘭工作，直到去年她決定申請永久居留權，不料遭紐西蘭移民局以她的BMI（身體質量指數）過高，可能造成醫療系統負擔為由拒絕，除非她能夠減重30公斤，否則申請不可能通過，所幸經上訴後獲得特別豁免，如今她仍在努力減肥，未來希望能從事大尺碼模特兒的工作。

根據The Mirror報導，今年35歲的人妻蒙德萊亞（Mondelea Bezuidenhout）出生於南非，2018年與老公及2名孩子移居紐西蘭，直到2021年工作簽證到期，她決定申請永久居留權，不料移民局官員卻以她的BMI過高，可能造成醫療系統負擔為由駁回申請，讓她相當震驚。

蒙德萊亞透露，她2018年移居紐西蘭時，體重重達150公斤，2021年申請永久居留時，已經減少到128公斤，沒想到仍被嫌太胖，必須再減掉30公斤，申請才有可能通過，否則只能離開紐西蘭。

她決定提出上訴，並請醫生進行健康檢查，證明她的身體健康、無疾病，上訴期間她也努力減肥，每周會上健身房訓練 3 次、嚴格控制飲食。經18個月後，蒙德萊亞的BMI值下降10點，並在本月初終於拿到移民局的特別豁免。

蒙德萊亞說，「當初申請被駁回時，我完全崩潰了」、「我們一家人的生活都掌握在我的手中，我卻搞砸了」、「我收到通知時，簡直不敢相信，甚至一邊閱讀一邊掉淚，「我終於能卸下這一份重擔。」

蒙德萊亞如今仍在努力減肥，每周都會運動5天，包含與健身教練進行一次訓練，未來希望能從事大尺碼模特兒的工作，空閒之餘也把減重的心得分享在臉書及Instagram，希望自己的例子能夠激勵其他人。

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