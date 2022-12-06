新冠衝擊！推估443.2萬人「精神健壯程度」堪憂　3症狀創新高

▲ 財團法人精神健康基金會公佈COVID-19疫情對台灣精神健康指數之影響 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診數屢創新低，疫情延燒3年多後正式進入後疫情時代。財團法人精神健康基金會今（6）日公布新冠疫情對台灣精神健康指數影響，約有3成民眾受精神健康影響，推估高達443.2萬人精神健壯程度堪憂，其中以3症狀創新高。

財團法人精神健康基金會公佈COVID-19疫情對台灣精神健康指數之影響，自9月30日至10月2日，依性別、年齡、居住地控樣，隨機抽取1102位20歲以上成年人進行電話訪問，調查COVID-19疫情對精神健康之影響；以及台灣社會「死亡態度」之現況。

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精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財表示，精神健康指數調查項目包括心身健康8題、個人價值5題、生活掌握6題與家庭健康5題。結果顯示，精神健康指數受疫情影響人口佔本次調查人口27.7%，換算台灣人口數，約有443萬人受影響。

▲基金會籲政府可從增加生死觀教育，避免產生過多焦慮，減損精神健壯程度。（圖／記者嚴云岑攝）

在生活掌握上，有36.6%的國人認為缺乏歸屬感、22.2%國人不認為將來會更好。心身健康方面，三症狀創新高，分別為：睡得不好（40.2%）、感到焦慮緊張（41.1%）、記性不佳（40.2%）。

楊聰財提到，在後疫情時代，政府必須正視經濟問題與貧富差距對國人造成的精神衝擊。除此之外，社會氛圍不應單以經濟狀況評斷個人的價值；家庭之間的互動、人際之間的連結、個人興趣的培養茁壯都應該是國人提升精神健壯度與精神靭性的方向。

今年精神健康調查亦新增死亡態度選項，發現有13.6%高死亡恐懼者，精神健壯程度僅77.8分，未達80分的及格低標。精神健康基金會董事長胡海國表示，調查發現女性比例顯著大於男性，20-40歲的青壯年比例也大於其他年齡層，且兩者具顯著相關性，顯示在死亡議題上，國人的精神健壯程度仍有待加強，呼籲政府可從增加生死觀教育與改善生存環境穩定著手，避免產生過多焦慮，減損精神健壯程度。