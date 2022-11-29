注射過量胰島素弒病父！她為滅口再殺弟　偽裝燒炭還幫寫遺書

記者王佩翊／編譯

日本大阪府堺市一名48歲女子涉嫌在2018年接連殺害父親與弟弟，因此被依殺人等罪嫌起訴，遭檢方求處死刑。而大阪地方法院29日開庭並判處她無期徒刑，她本人則是透過辯護律師主張無罪。

根據《產經新聞》報導，現年48歲的足立朱美2018年1月下旬涉嫌向罹患糖尿病的父親足立富夫注射過量的胰島素，導致當時67歲的父親低血糖死亡。而在2個月後，她再度殺害弟弟足立聖光。被告疑似對弟弟下藥使其昏迷，再將其拖到家中廁所並燒炭，企圖偽裝成「燒炭自殺」。

事發後至今，辯護律師堅持主張無罪，足立也保持緘默。辯護律師認為，被告沒有理由殺害家人，而足立富夫本來就病情嚴重，無法判定死亡原因是蓄意投予過量胰島素。此外，當時40歲的弟弟足立聖光體型比被告還壯碩，女性要一個人犯案根本不可能。

對此，檢方則指出，被告在犯案前曾多次搜尋「低血糖一直不管會死嗎？」等，同時也有購買木炭的紀錄。起訴書寫道，被告先使用安眠藥使足立聖光昏睡後，再拖到廁所並燃燒木炭，使其一氧化碳中毒死亡。不僅如此，檢方指出，被告還偽造弟弟的遺書，企圖偽裝成自殺。

檢方指出，從被告事前準備好木炭一點可以看出是提前計畫的謀殺，是因為殺害父親的行為被發現，為了滅口才會把弟弟也殺了，認為被告罪行惡劣，因此向法官求處死刑。不過大阪地方法院29日開庭宣判她無期徒刑。

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