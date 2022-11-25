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快訊／財神爺降落！　統一發票9、10月中獎號碼出爐！


記者林懿捷／綜合報導

又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（111年9-10月）千萬特別獎號碼是11174120，快拿起手上的發票，看看自己有沒有被財神爺眷顧！而上一期7-8月統一發票一共有16位千萬得主，以及13位兩百萬得主，提醒各位，上期發票還沒丟的趕緊拿出來對，說不定幸運之神就在身邊。

▲▼111年7-8月發票 。（圖／記者周姈姈攝）
▲又到了統一發票開獎時刻 。（圖／記者周姈姈攝）

▲統一發票9、10月中獎號碼。（圖／社群中心製作）
▲統一發票9、10月中獎號碼。（圖／社群中心製作）

財政部表示，前一期（7、8月）統一發票千萬特別獎，還有兩張未兌領，200萬元特獎，也還有三張無人兌領，將在明（112）年1月5日到期，呼籲中獎人迅速領獎，以免錯過了拿獎時刻！

而根據財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，自111年7-8月期起，增開雲端發票專屬五百元獎項之中獎組數，由原來的165萬組增加為215萬組，再加上百萬元獎30組、2千元獎1萬6千組及八百元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達12.17億元，中獎機率大大提升。

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民眾購物消費請多利用載具索取雲端發票，除可參加一般紙本統一發票中獎號碼對獎外，還可享有雲端發票專屬獎對獎權益，不僅對獎機會增加，也避免中獎紙本發票毀損及遺失風險，領獎期間內可享自動對獎，中獎主動通知，若設定中獎獎金匯款帳戶，中獎獎金還可直接入帳，免貼印花稅票，不僅省下保存發票及兌獎時間，也可避免和財神爺擦身而過的窘境。

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