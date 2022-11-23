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大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍工廠爆炸！民宅「玻璃震碎」天花板垮下來

記者蔡紹堅／綜合報導

山西太原的江陽化工廠21日發生爆炸，附近房屋的窗戶都被震碎，根據大陸官方通報，現場大火已經撲滅，但傷亡情況未公布。江陽化工廠成立於1954年，是中國大陸最早成立的一批軍工廠，近年也生產民用的爆破產品。

根據《財新網》報導，江陽化工廠位於山西省太原市尖草坪區，該區下轄向陽鎮政府一位人士證實發生爆炸。

▼工廠爆炸，冒出大量濃煙。（圖／翻攝微博）

▲▼陸軍工廠爆炸！民宅「玻璃震碎」天花板垮下來。（圖／翻攝微博）

太原市尖草坪區應急管理局負責人進一步指出，爆炸發生在當天17：25分前後，火已被撲滅，爆炸原因、何處爆炸、傷亡情況等細節仍在調查之中。

一位居住在距離江陽化工廠約30公里的居民說，她於下午五點半左右聽到一聲巨響，感覺像打雷一樣。網路上流傳的影片則顯示，江陽化工廠附近的空中冒出大量濃煙，周邊居民的門窗玻璃被震碎。

公開資料顯示，江陽化工廠是隸屬於中國兵器工業集團公司的重點保軍企業，前身為始建於1954年的山西江陽化工廠（國營763廠），是「一五」期間投資興建的156項重點工程中35個武器和軍事物資工程之一。

經過多年的發展，江陽化工廠目前除了軍用品外，也生產民用爆破產品，以及廢棄彈藥拆分等業務，其中，民用爆破產品主要有銨油炸藥、乳化炸藥、粘性炸藥、起爆具、水膠炸藥、現場混裝炸藥、高能氣體壓裂彈、銨松蠟炸藥等。

▼附近一家商店的玻璃被震碎。（圖／翻攝微博）

▲▼陸軍工廠爆炸！民宅「玻璃震碎」天花板垮下來。（圖／翻攝微博）

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