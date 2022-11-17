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大陸 大陸焦點 特派現場

噴2萬吃燒焦烤全羊！他PO網公審被求償9萬　店家怒：他自己遲到

▲▼ 烤全羊燒焦。（圖／翻攝自極目新聞）

▲韓男點的烤全羊。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸江蘇常熟的韓姓男子日前去吃烤全羊，花費了4500元（人民幣，下同，約新台幣2萬元），結果端出的肉都燒焦了，他氣得在網路怒罵 ，結果被店家起訴，索賠2萬元（約新台幣9萬元）。

據《極目新聞》報導，韓男表示，他8月26日請朋友和員工共19人吃飯，選擇的餐廳號稱是當地「烤全羊的天花板」，沒想到剛上桌，就被老闆娘告知「羊可能烤得老了一點，但各有各的風味」。

韓男等人動筷子後發現，這只約2000元的羊烤過頭，比牛肉乾還硬，他們和老闆娘溝通，但對方多次以「外面有人找我」等理由搪塞和回避。

韓男一行人最後總共消費了4500元，他們想找老闆娘溝通羊烤焦的事，卻發現對方已經「逃走了」，自己只好結帳離開。

韓男9月5日在社群平台發影片，吐槽這段不好的用餐經歷，「一頓飯花了4500元，除了一隻烤糊的烤全羊，我啥也沒吃到。這家烤全羊店我強烈不建議。」他還點名提到了涉事店家，調侃自己是「大冤種」。

這條影片發出後在網路引發熱議，截止11月15日，點讚量超過10萬次，評論也超過2萬條。許多網友表示支持，還有人猜測，「那不是烤糊了，是幾天前的烤全羊。」

還有大量網友湧入該家餐廳的社群帳號，留言說「有烤糊羊嗎？」、「來一份老黑羊」、「還沒倒閉呢。」店方日前連續發影片聲稱遭受了網路暴力，並表示將訴諸法律維權。

▲▼ 烤全羊燒焦。（圖／翻攝自極目新聞）

▲韓男點的烤全羊。（圖／翻攝自極目新聞）

店家表示，韓男預定晚上6點半的位置，他們還發簡訊提醒說，烤全羊將在晚上6點至6點10分之間出爐。晚間6點15分羊烤好後，韓男遲遲未到且拒接電話，老闆娘7點02分發微信詢問，也未得到回覆。直到晚上7點45分，韓男才單獨來店，烤全羊更是在晚上8點客人到齊後才上桌。

店方表示，烤全羊一氣呵成出爐食用最美味，由於客人晚到一個半小時，他們不得不將已經烤好的羊加熱，但回爐過的肉質難免不同。

在客人到店後，老闆娘也告知「烤全羊因回爐加熱有點偏老」，客人就餐過程中吃得興高采烈，羊肉也吃完了，自始至終沒有提菜品有問題，或提出退菜、打折等要求；自己正常情況是晚上8點半下班，當天因特殊情況晚上9點半才下班，並不是顧客所稱的「逃走」。

韓男卻駁斥，自己當天帶員工們去溯溪，晚上大家回來吃飯，一開始定的就是晚上8點，可能因為口音問題，店方聽錯時間。

店方發佈公開信表示，大量網友湧入洗版，讓不明真相的消費者受到了誤導，長達2個多月的時間裡，各種不堪入目的騷擾、辱罵和恐嚇，讓所有員工身心俱疲，因此選擇向法院起訴，以期待免受網路暴力、免受刻意的侮辱責罵，「還我們一個公平公正的待遇。」

韓男11月10日收到起訴書，店方以網路侵權為由到法院起訴，要求他刪除影片、賠禮道歉，並賠償店方2萬元。

對此，一部分網友支持消費者維權，「消費者覺得不好吃，發視頻（影片）怎麼啦？就像給差評一樣，還不准許了？」、「吃不好還不能吐槽一下了」。不過也有人支持店家，「雖然但是，吐槽視頻上了熱門，確實對門店的生意造成影響了」。

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