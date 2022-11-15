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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選舉民調封關倒數　三蘆女議員籲支持者堅定投給她

▲▼ 新北市議員李倩萍為鄉民解決煩惱。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新北市議員李倩萍批評：不負責民調毫無邏輯。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

選舉民調封關進入倒數，許多候選人對坊間流傳民調很有意見，今（15）日有議員候選人痛批，不知何來的民調充滿政治操作影子，尋求連任的民進黨新北市議員候選人李倩萍也批評，今天有許多不負責民調在封關日亂發布，像是調查市長候選人的民調，但內容卻在談論議員席次，完全沒有邏輯可言。

新北市第四選區（三重、蘆洲）共16人參選，應選9席。市議員李倩萍說，今天有份民調沒有時間、樣本數以及來源，可信度大打折扣，令人質疑。而且三蘆地區流傳這份要作為封關後參考的民調，表面上看似為「藍營市長候選人侯友宜高民調」的報導，實際上卻在強調藍綠小雞強弱，根本是幫部分藍營議員候選人喊搶救的「奧步」。

她連任四屆議員，都是一步一腳印，戰戰兢兢地為鄉親服務，不論在鄰里建設、長輩照顧，雙語教育，照護孩童等都有目共睹，但有些人使用來源不明的民調，企圖影響選民，意圖使人不當選。

李倩萍指出，單就問政成績，她引以為傲，像中央社媒體實驗室整理本屆六都議員近4萬筆議案就說明，李倩萍長年關心教育和社會等民生議題，在這屆任期的4年內共提出312案，奪下三蘆之冠，當中又以教育議題占了105件為最多。

李倩萍表示，每次選舉前都會有人出奧步，亂喊搶救及配票，利用耳語影響大家，分過頭就會變成落選頭，拜託支持倩萍，肯定倩萍，愛護倩萍的選民，一定要站出來，票投李倩萍。

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