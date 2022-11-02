負氣離家3年母女相約捷運站　她找不到人又忘帶手機崩潰大吼

▲陳姓女子負氣離家3年多，最後母女相約捷運站，差點重逢又變久別。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30多歲的陳姓女子，3年前和母親爭吵後負氣離家出走，獨自在外租屋生活，但內心難忍思念之苦，主動打電話給母親希望碰面，盡釋前嫌，不料，到了約定的時間和地點，不見母親身影，更氣的是陳女忘了帶上手機，無法連絡，急得在捷運站大聲吼叫，捷運警察獲報後連繫上陳母，母女倆久別重逢，難掩激動，最後開心的相偕離去。

台中市警察局捷運警察隊第一分隊員警盧敬勛、石志中，10月29日下午3點多，在捷運市政府站巡邏時獲報，有女子情緒不穩，在站內大吼大叫，2員立即前往處理。

經員警到場與站務人員一起安撫女子後才得知，陳女3年前與母親爭吵後憤而離家，最近因為思念母親，主動打電話約母親碰面，豈料滿心期待前往捷運站，卻遍尋不著母親身影，更氣人的是，自己倉促出門竟然忘了手機，導致無法聯繫母親，意外連連，致使一時情緒激動，大聲吼叫。

捷運警察順利連絡上陳母，陳母5分鐘後心急如焚的出現在女兒面前並抱怨說「你怎麼找不到我呢？」陳女見到久別重逢的母親，情緒終於恢復平靜，母女倆非常感謝警方協助，最後相偕離開捷運站，傾吐內心話，重拾母女情。