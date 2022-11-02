原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

▲原能會是核研所的上級單位，卻未對升遷案進行把關，涉嫌包庇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在核研所資歷頗深的Ｚ先生，為什麼願意冒險當吹哨者出面指控？他告訴本刊，2年前有1名同仁想要升職，跑來問他的意見，還問他是不是能將畢業論文轉成升官的研究報告？他告訴對方說不行，還特別翻出升遷規定，並且打電話詢問人事室，確定真的不行，但對方卻說，大家都是這樣做的，Ｚ先生不相信，才開始蒐證比對。

「沒想到一查不得了，因為明知故犯、違反規定的主管竟然這麼多，而且核研所及上級單位原能會，不知道是刻意包庇？還是擺爛？根本沒在管。」Ｚ先生說。

他告訴本刊，核研所的人員配置單純，同仁通過國家考試進來之後，從基層的委任技術員、薦任技術員做起，每年的升職評分，研究報告占15分，為了拿到這15分，很多年輕的技術員非常努力，但也有不少人透過各種舞弊手法升官，擋了別人晉升的機會。

Ｚ先生解釋，職務越高，名額越少，競爭也越激烈，並不是人人都有機會，也要有人退休、空出職缺，下一級的人才有機會，但這些少數的職缺，卻長期存在不公平的操作，多數升遷的是年資久、積分高的行政主管，根本不懂研究，新進技術員升遷無望，機構怎麼能進步？

▲核研所是我國核能與輻射應用的專責研究機構，十分重要。

針對核研所集體舞弊案，Ｚ先生認為，若原能會不將涉案者的不法薪資追回，並讓這些人繼續擔任高官、安然無恙，絕對無法讓基層信服。他諷刺地說：「如果真是這樣，那好處實在太多了，每個人都應該行騙一次！」Ｚ先生強調，若原能會最後查不出個所以然，他不排除將完整資料送交監察院調查，希望藉此導正歪風，讓核研所的人事升遷步入正軌。

針對相關指控，原能會表示，經內部清查，31篇研究報告中，確有3篇與被檢舉人的碩博士論文雷同，核研所已依規定下架，但這31篇報告均與主管的升遷無關，為昭公信，原委會已委請外部專家進一步審查中。

針對原能會的回應，吹哨者Ｚ男痛批說謊，他強調，他查過內部資料，31名主管升遷前後5年，都只有提交1篇升官期刊，希望原能會誠實以對，不要一錯再錯。

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