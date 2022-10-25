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下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤　「最多2000元」饗購券中籤率最高

▲▼柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為振興受疫情衝擊的商家，台北市政府推出「台北熊好券2.0」，10月18日開放登記至10月24日截止，並於25日上午10時由台北市長柯文哲召開抽籤記者會，抽中民眾當天就可馬上使用；此次熊好券2.0一共有167萬7832人完成登記，以住宿券中籤率5％為最低，饗購券中籤率35％為最多。

台北市政府18日宣布，此次推出的「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共計有6種票券，發行69.6萬份，其中以市集券來看，一共分成4項票券，包括市場券4張、夜市券3張、地下街券2張、通用券1張，面額皆是100元；而此次也不同於以往，登記時不用再排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

「熊好券2.0」於18日下午開放填寫意願登記，至24日下午6時截止登記，並在25日律師見證下辦理線上抽獎。10月24日前已註冊成為台北通APP會員中獎民眾，可於當日下午獲得票券；至於採上網或透過ibon機登記中獎民眾，則在11月3日晚上0時前註冊成為台北通APP會員，系統將於11月4日進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄。

而「熊好券2.0」中獎者可於10月25日取得票券當日，即可開始消費，活動時間至12月18日晚上0時止，未使用完畢者將由系統全數回收。

台北市政府表示，截至24日下午6時，一共有167萬7832人完成線上登記，完成登記民眾可於25日下午打開「台北通」APP查看是否中獎，如有中獎即可持電子票券消費使用，使用期間自10月25日至12月18日0時止。

▲▼台北熊好券2.0登記人數。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

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