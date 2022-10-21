7000元「鏤空羽絨外套」整件漏風！客服：主打時尚感　被罵到下架

▲羽絨衣鏤空設計引發質疑。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一款愛心形狀鏤空設計的羽絨外套，近日引發網友討論。某購物平台顯示，該款羽絨外套為情侶款，售價為1599元人民幣（約新台幣7114元），折後為1519.05元。在服裝展示圖中，衣服前後、袖子、帽子都「鏤空」。客服回應質疑表示，衣服主打的是設計，時尚感比較強。

據《九派新聞》報導，潮牌「INXX」推出的該款鏤空羽絨外套前後兩側及帽子、雙袖上，都有眾多愛心鏤空設計，衣服約有一半的面積鏤空。

品牌客服表示，愛心形狀的鏤空設計來自甲骨文中的「心」。詳情頁中提到該款羽絨外套的設計靈感，以甲骨文「心」為原型設計主題logo，意指凡心之屬皆從心，以甲骨文拓片為靈感進行二次設計，同時結合街頭風格設計了復古新潮紋樣，通過不同的組合以及配色和工藝，實用性以及時裝感貫穿展示。

客服表示，衣服是保暖的，裡面需要加衣服。客服還稱，「該款羽絨服主打的是設計，時尚感比較強，如果追求保暖效果的話建議選擇其他款式。」

10月20日下午6時許，該商品顯示無法購買或加入購物車。客服表示，「是下架了，具體原因這邊也沒收到消息。」

截至下架前，店鋪頁面顯示該款羽絨外套月銷數量為4。

網友看後笑歪稱，「局部保暖」、「仿佛皇帝的新衣」、「不防風也不防屁 」。不過也有網友表示，「網友好閑，不買就是了，管這麼多」、「？？？蠻好看啊，各花入各眼，蘿蔔白菜各有所愛，創作自由，為啥要下架？ 誰說衣服一定要保暖？有不是石器時代？？ 管天管地還管人家穿啥？也沒裸奔？」。