每月噴10萬！33歲男絕望「怎敢娶老婆」明細曝光　網罵太恐怖

▲男網友每月支出破10萬，對未來人生感到徬徨。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「每月這樣支出...搞到我都不敢娶老婆！」一名男網友透露，最近精算每個月固定支出，房貸車貸佔2萬6000多元、信貸3萬多元，另還有店租與看護費4萬元，以上加總破10萬，還不包括他的生活與開銷費用。對此，原PO根本不敢交女友，「就算有意思應該也嚇跑了吧？」

一名男網友在Dcard貼出一張手寫的支出表，光是貸款就有3種，房貸1萬2241元、信貸4筆加總3萬3636元、車貸1萬4734元，另還包括店租1萬元與看護費3萬元，總計每個月固定要花10萬611元。

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以上支出還不含生活開銷、加油錢等，而今年33歲的原PO也絕望直呼，根本不敢去找對象，「每月這樣支出...搞到我都不敢娶老婆，女生看到我這種，就算有意思應該也嚇跑了吧？」

▲原PO自曝驚人支出。（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，網友看法兩極化，一派反酸，「你借那麼多錢，搞到自己一身債務，不知道要同情你，還是說你活該」、「房貸才1萬2241實在爽，其他的就沒救了」、「一時借錢一時爽」、「信貸也太多了吧，這總金額比跟銀行借300萬3%利息每個月還的還多，真恐怖」、「只看支出不準，要看收入減掉支出」。

不過也有網友看到房貸與車貸，又有店租等開銷，認為原PO也是敢衝之人，「還好吧，我覺得有房有車已經很厲害啦」、「你每個月能賺20～30萬的話，這些都是小錢而已，遲早會還完，重點是怎麼經營你自己，要有規劃和想法，而不是傻傻的日子一天一天過」、「有店租有收入來源，代表你一定賺得夠或打平才敢這樣花，不然你生意也不用做了」、「看來是自己創業，一堆人還在嘴你借錢，你能每個月還出那麼多錢真的很厲害了」、「有房有車，雖然還在還款階段，但已經比很多買不起房的好多了好嗎」。