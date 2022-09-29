11歲男童買便當失聯3hrs　原來是肚子餓...坐超商吃雞排配平板

▲▼11歲男童外出買便當，結果失蹤3個小時，巡邏員警找到人後，才知道失蹤原因。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名11歲的紀姓男童日前中午帶著愛犬出門買便當，但過了3個小時還沒回家，急壞了家裡一票人，擔心發生了什麼意外，巡邏員警得知後，也和男童父親加入尋人行列，還好5分鐘後即宣布「破案」，原來紀童買了炸雞排便當後，受不了撲鼻美味，索性就到舒適的超商內邊吃雞排邊看平板電腦，看得出神，忘了時間，讓員警和家人又氣又好笑。

台中市警三分局勤工派出所警員鍾易蓉、江朋騰，日前下午2點50分巡邏至工學北路綠園道時，發現有名男子騎乘機車神情緊張的東張西望，疑似找人，原來，45歲的紀姓男子說，兒子跟阿嬤說要去附近買便當，牽著家中的愛犬就外出，但家人愈等愈不安，因為都過了3小時還沒回家，加上兒子未帶手機出門，擔心會發生意外。

警方詢問男孩的身高、穿著等特徵，便展開尋人任務，幸好5分鐘後，就在超商內發現男童開心的啃著雞排、聚精會神的看著平板，小狗則是安靜的躺在旁邊。

男童被突然出現的員警嚇到，一聽到家人正在找他時，他趕緊收拾東西，隨員警回家，當被問到為何遲遲不回家時，紀童說，因為雞排太香，肚子太餓，加上有平板電腦，才會迫不及待在超商內吃了起來，讓他不小心就忘了回家時間。

員警護送男童回家後，家人對員警一再感謝，對於男童則是罵也不是，不罵也不是。