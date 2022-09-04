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快搶！國旅補助倒數5天　自由行可優惠房間數「剩不到一成」

▲▼高雄,高雄港,愛河灣,高雄漢來大飯店,國旅,住宿,旅遊,國民旅遊,觀光,高雄夜景。（圖／記者許宥孺攝）

▲國旅補助計畫成功刺激旅遊市場，推出不到兩個月自由行補助經費就用罄。（圖／記者許宥孺攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局投入55億元推出悠遊國旅補助計畫，其中自由行部份，平日住宿（週日到週四）每房每晚最多可補1300元，因經費用罄將於8日結束，觀光局統計，截至1日為止，已補助房間數共155.1萬房，占比總額約91％。

觀光局表示，截至111年9月1日止，團體旅遊補助部分，計有2,336家旅行社辦理2萬4,544團，參團人數42萬5,011人，預登金額為6億8,913萬5,000元。

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自由行旅客住宿方面，已有9,845家業者通過報名，已使用補助房間數約155.1萬房，已使用補助金額約19.9億元。觀光遊樂業入園優惠則計有122萬675人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額2億9,404萬919元。

▲▼高雄,高雄港,愛河灣,高雄漢來大飯店,國旅,住宿,旅遊,國民旅遊,觀光。（圖／記者許宥孺攝）

▲使用國旅補助住宿最高可補1300元。（圖／記者許宥孺攝）

觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動民眾先住宿先折抵，預算用罄即提早結束。這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日亮起優惠房間數使用超過七成的「紅燈」，觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢。

觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

觀光局推出悠遊國旅補助計畫，民眾於平日國旅可享有優惠，自由行每人每晚最多可補1300元，到主題樂園享有門票三折的優惠。團體旅遊優惠則由旅行社業者申請。其中自由行旅宿補助使用最為熱絡，該項經費約20餘億，即將用罄。

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