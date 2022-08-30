搭機遇「小孩哭全程」　狂踢椅背3小時！她無奈1句話秒被家長灌爆

▲ 佛州女子搭機遇到小孩哭鬧。（示意圖／翻攝自TikTok、取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子日前搭機出遊，卻意外經歷一趟地獄之旅，因為她座位後方的小孩整整3小時內不斷哭鬧、狂踢她的椅背，令她氣得拍影片發問，為什麼航空公司不開設「謝絕孩童」的航班，沒想到意外引發網友論戰。

24歲女子摩根（Morgan Lee）來自美國佛州，現居奧地利維也納，日前在TikTok上傳一段短短10秒的影片，無奈寫下「為何沒有那種只限成人搭乘的航班？我願意花很多錢」、「這趟航程3小時，我全程都得聽這個」，畫面中可見她對著鏡頭無奈到笑出來，背景音很明顯是小孩聲嘶力竭的哭鬧。

摩根補充道，她當時已經戴上降噪耳機，而影片中哭鬧的小孩坐在她後方，看起來明顯超過5歲，在媽媽睡著後狂踢她的椅子，令她氣得拍影片發洩。

這段影片短短4天內累積近70萬次觀看，引來眾多家長留言批評，「這就是為什麼為人父母離家在外的時候會很焦慮，毫無包容可言」、「好噁心」。也有人留言指出，既然她願意花高價搭沒有小孩的航班，大可搭私人飛機，「妳可以預訂私人航班，想花多少就花多少」。

但有一批網友贊同摩根的想法，願意多花點錢換來一段安靜的旅程。也有人留言表示，「身為一名母親，我也想搭成人專機」。

事實上，2017年一項調查顯示，謝絕兒童的班機並非只是摩根一個人的願望。根據商業內部，半數受訪父母都贊同為了其他旅客著想，應該坐在指定的區域，也有部分航空公司已經開始在機上劃分出「無兒童座位區」。

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