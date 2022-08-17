藍白合？民眾黨小雞入列戰鬥藍　趙少康：團結前進贏下2022！

▲民眾黨籍新北市議員參選人陳世軒與趙少康合照。（圖／截自Facebook／趙少康）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，各議員參選人都找大咖合照拉票，而去年由中廣董事長趙少康成立的戰鬥藍，16日也再次集結，宣示要在年底選戰倒數100天之際聯合作戰，有趣的是，在戰鬥藍名單中除藍營議員參選人外，也可以看到民眾黨新北市議員參選人陳世軒，趙少康表示，戰鬥藍肩負導正國家發展重任，彼此相互支援，提升曝光也增進選民認識。

為衝刺年底選情，4大公投慘敗後就消失螢光幕前的戰鬥藍再次集結，趙少康和國民黨、民眾黨共10位議員參選人合拍宣傳照片、影片，特別的是，名單中除藍營北中南議員參選人外，以無黨籍參選的北市議員參選人曾獻瑩、民眾黨議員參選人陳世軒也都入列。

曾獻瑩原先競逐國民黨北市議員第6選區初選，卻因加權問題失利，後黨中央擬報准同意參選，但因藍基層炸鍋，曾獻瑩改以無黨籍方式投入選戰。而陳世軒則是國民黨新北議員陳明義之子，此次代表民眾黨角逐新北市議員，在民眾黨未於新北提出母雞拉抬的狀況下，投入戰鬥藍行列。

民眾黨過去有意在新北提名立委蔡壁如當母雞，以拉抬議員參選人聲勢，最後考量資源不足、人力有限等問題作罷，而根據《聯合報》7月民調顯示，民眾黨支持者中有85%支持新北市長侯友宜，顯見國民黨、民眾黨支持者在新北重疊度高，兩黨小雞搶票狀況明顯，因此民眾黨議員參選人投入戰鬥藍也引起話題。

對於戰鬥藍捲土重來，趙少康表示，蔡政府執政6年，對內人民實質薪資衰退、憲政陷入危機，對外兩岸兵凶戰危、出口貿易出現瓶頸，民眾被詐騙到東南亞當台勞，不只貨出不去，人還回不來，國家對內對外發展都遇到瓶頸，人民只能被迫接受執政無能的事實，一點辦法都沒有。想改變，唯有靠手中這張選票，為自己掙一個更好的未來。

趙少康批評，豐衣足食是小老百姓最基本的願望，物價上漲薪水卻漲不動，是人民最深沉的無奈，蔡英文不知道苦民所苦，一心只想搞外交大內宣，為民進黨選情增添柴火。疫情下缺口罩、缺疫苗、缺快篩，人民為保生命健康，只能無尊嚴的不斷排隊。台鐵改革牛步，該負責的部會首長卻全投入選舉，「出了事只會甩鍋國民黨、檢討在野黨，一場論文門爭議，讓大家看破民進黨無誠信又不認錯的真面目。」

趙少康指出，替民眾的不滿發聲，補強在野監督制衡力道，戰鬥藍肩負導正國家發展的重責大任，年底選戰即將倒數100天，戰鬥藍優秀的候選人枕戈待旦，監督執政也服務地方，彼此支援聯合作戰，希望發揮一加一大於二的力量，提升曝光也增進選民認識。