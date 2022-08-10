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社會 社會焦點 保障人權

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

圖、 文／CTWANT

近年威力彩買氣飆漲，不少民眾經過彩券行時，會下注試試手氣，希望能幸運一夜致富成為億萬富翁，但本刊卻接獲投訴，一名獨得5.7億元的威力彩得主捐錢蓋廟做公益，卻遭到宮廟宮主詐騙高達3.7億元，廟產遭到侵吞氣得他出面投訴，並與宮廟宮主對簿公堂。

5.7億的威力彩得主唐先生，得獎後捐3.7億元蓋新廟做公益，但福清宮主竟意圖侵吞廟產和獎金。（圖／黃鵬杰攝）

▲5.7億的威力彩得主唐先生，得獎後捐3.7億元蓋新廟做公益，但福清宮主竟意圖侵吞廟產和獎金。（圖／CTWANT提供，下同）

本月4日下午時分，本刊來到位於新北市八里區的福清宮，廟宇金碧輝煌、雕龍畫鳳，占地4000多坪，難以想像在5年多前，福清宮還只是在鐵皮工廠旁搭建起來的小宮廟。

「我有時候在想中了這個彩券是好還是不好，後面衍生的問題很多，倒不如當初不要中。」年約50歲的唐先生講起新的福清宮興建過程，口中有濃濃的無奈，因為他本是想要做愛心，卻遇到別有用心的宮主想侵吞他捐出的獎金。

講起幸運中彩券的過程，唐先生把功勞歸給太上老君，也就是福清宮主要祭祀的神祇。「我一直都有在福清宮拜拜，那時候就有答應神明，如果自己有多餘的錢就會拿來幫祂蓋廟，讓祂換大一點的地方住。」唐先生說。

2011年4月某天，唐先生到位於新莊區彩券行花了200元以電腦選號方式購買1張100000027期威力彩彩券後，便將彩券隨便放在家中角落，過了幾天即搭機前往大陸出差。

「我知道中獎那天，當時正在機場候機室，看到報紙上公布的中獎號碼，我看一下，覺得這個號碼有點眼熟，這時候才想起來前陣子有買彩券，打電話給老婆請她幫我對，才知道中獎了。」唐先生說。

當下唐先生馬上取消出差行程趕回家，準備提領巨額獎金，雖然被從天而降的喜悅砸昏頭，但唐先生仍心繫與太上老君的約定，他馬上聯繫福清宮的邱姓宮主，向他一五一十告知自己中了威力彩，唐先生卻不知道邱男對這筆獎金生出歹念，企圖將錢據為己有。

 位於新北市八里區福清宮香火鼎盛，但邱姓宮主卻遭控假藉神諭吸金。（圖／黃鵬杰攝）

▲位於新北市八里區福清宮香火鼎盛，但邱姓宮主卻遭控假藉神諭吸金。 

中了大獎後的唐先生，將一部分的獎金捐給福清宮，並將一部份投資自己開設的皮件公司，同時捐贈物資給育幼院、養老院。「因為跟這個宮主（邱男）認識一段時間了，對他滿信任的，但卻不知道他竟然連給神明的錢都敢侵吞！」唐先生越說越氣憤。

本刊調查，福清宮成立以來，原是由主委及委員負責宮廟事務，宮主則負責起乩傳達神明旨意、與信徒互動，但多年前一位主委將宮廟帳務事務委由宮主夫婦打理後，財經大權即被邱男掌控至今，以致福清宮長年以來帳目不清。

而唐先生是皮件出口公司老闆，中了5.7億元彩金後，扣掉林林總總稅金共拿回5億4千多萬元，他為了蓋廟，匯了3.7億元給邱男，其中約花了2.3億元買地、3000萬蓋廟，但邱男卻想將廟產和餘錢全部侵吞，目前唐先生已經備妥相關證據，將和宮廟其他委員一起對邱男提告。

宮廟人員拿出存摺，指控宮主邱男常藉著起乩，要求她把獎金專戶中的錢匯給他。（圖／黃鵬杰攝）

▲宮廟人員拿出存摺，指控宮主邱男常藉著起乩，要求她把獎金專戶中的錢匯給他。

對此，本刊致電遭控的邱姓宮主，他表示，自己並沒有將宮廟土地捐款據為己有、挪做私用，「我那些錢也是拿來蓋廟，他（唐先生）要變更土地（所有人），我也沒說不要，只是有稅金要繳，且之後宮廟是我蓋的，所以要再拿一些錢補償我。」

而本刊接著詢問邱男，這些錢都是唐先生的獎金支出，為何有補償一說，他則辯稱自己退出宮廟事務已經3年，希望事情不要搞這麼複雜，並沒有進一步解釋。

而對於用尿醫死人一事，邱姓宮主則說這件事已經10年了，廟方當初都已經拿錢賠償家屬，雙方也達成和解，對於往事他隱晦說，「有做錯事，我們都已經賠償了。」

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