新娘吃素　未婚夫竟取消「婚禮所有素食餐」：吃沙拉就好

▲一名女子抱怨男友擅自取消婚禮中的素食餐點。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人因為信仰或其他因素而吃素，在食物的選擇方面比較少。國外一名25歲女子即將和大6歲男友結婚，沒想到男友取消婚禮中所有的素食，讓她感到憤怒不已。

原PO在《reddit》討論區指出，她和家人都是素食主義者，男友一家人則完全相反，雙方在決定婚禮菜餐時，出現了意見分歧，她想要添加4、5種素食，但男友和未來婆婆反對，認為「這不是真正的食物」，不想因此浪費錢，還怕會冒犯到賓客，建議沙拉和開胃菜，但是她不同意，因為是由她和家人付錢，並想讓客人有賓至如歸的感覺，若只提供沙拉實在太敷衍，怎料男友做了鬼臉說道：「這不是素食者吃的嗎？」當下她拒絕繼續爭論。

豈料，原PO過幾天發現男友將所有素食從菜單中拿掉，氣得她打電話過去，但男友一直掛電話，她只好到工作地點對質，男友表示一開始這只是他媽媽的想法，「但妳都不理會我的想法和意見」，不得不採取這樣的做法，可是她無法接受，肉類的菜單有很多，為什麼不能有幾道素食？男友則大喊：「這是我的婚禮，也不是妳家人的」。

原PO後來收到未來婆婆傳來的訊息，內容提到「我發現妳和妳的家人對我兒子對婚禮的付出表現得毫不在意」，否認有提議要把素食取消，但不反對兒子的決定。另外，還指責她做這些很浪費錢，不只是「妳的錢」，而是兩家人的事，不僅兒子不高興，其他家人聽到後也是如此，並建議她接受這個決定。

原PO難以置信，但她仍然堅持一定要有素食，即使不得不因此取消整個婚禮，「這太荒謬了」，而男友在看到她的回應後，試圖打電話給她，她則正在等對方回家，想知道男友是否改變主意了，若討論後有相關後續會再更新。

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