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2022最新「護照排名」出爐！日本蟬聯冠軍　台灣倒退2名位居第34

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲ 台灣護照以145個免簽入境國，排名第34。（圖／記者蔡玟君攝）

實習記者殷稚雅／綜合報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）近日公布2022年第3季全球護照排名。日本以193個免簽國位居榜首，其次為韓國及先前並列冠軍的新加坡。台灣則以145個免簽國，與多明尼克並列第34名，較上次微幅下降2名。

根據《CNN》報導，英國全球居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，自2006年起定期監測全球護照排名。19日公布今年度第3季的排名中，日本較上一季增加1個免簽國蟬聯首位，其次為先前與日本並列冠軍的新加坡以及韓國，共獲得192個免簽國。第3名則由獲190國免簽的德國及西班牙並列。

▲ 2022第三季全球護照排名出爐。（圖／翻攝自henleypassportindex）

▲ 2022第三季全球護照排名出爐，台灣排第34名。（圖／翻攝自henleypassportindex）

列入統計的199本護照中，阿富汗再度墊底，僅有27個免簽國。同樣位居後位的國家，倒數回來依序為伊拉克、敘利亞、巴基斯坦以及葉門等。北韓則以39個免簽國，維持在倒數第8名。

報導提到，此份排名的指數中並未考慮到臨時性限制或領空關閉的狀況，因此儘管俄羅斯護照目前排名第50，擁有119個免簽國，但受到俄烏戰爭影響，俄羅斯公民實際上被禁止訪問許多國家。此外，亞洲國家公民目前對疫情的態度仍較為謹慎，因此即便擁有多個免簽國，實際使用上也未能如歐美國家公民自由。

報導也指出，根據國際航空運輸協會（IATA）近期公開的數據，國際旅客至亞太地區旅行的需求仍未達疫情前的1/5。根據亨利護照指數的報告，歐美國家的旅遊市場則已逐漸恢復約60％。

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