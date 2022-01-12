2022全球「最強護照」日本再奪冠！台灣免簽入境145國　排名第32

▲台灣護照以免簽入境145國排名第32，比上一季微幅上升2名。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）2022年全球最佳護照排名出爐，排除掉因疫情做出的入境限制後，奪得首位的是日本和新加坡，這兩國可以免簽入境全球192個國家。台灣護照則以免簽入境145國排名第32，比上一季微幅上升2名，中國則以80國排名第64。

根據CNN報導，英國全球居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，2006年來定期監測全球最強護照。最新公布的2022年首季排名顯示，日本和新加坡以免簽入境全球192個國家排名首位，其次是德國、南韓的190國，第三則是芬蘭、義大利、盧森堡和西班牙的189國。

▲日本護照以免簽入境全球192個國家排名首位。（圖／ ETtoday資料照）



排除掉各國因新冠肺炎疫情所實施的入境限制，前10名的國家和2021年第4季的排名幾乎相同，歐盟國家一如既往地佔據前段班，英國、美國曾在2014年共同奪冠，但現在則同樣降至第6名，可以免簽入境186國。

台灣護照則以免簽入境145國排名第32，比上一季微幅上升2名，中國則以80國排名第64，上升8個名次。

另外，墊底的國家分別是敘利亞、伊拉克與阿富汗，這幾國護照僅能免簽入境29、28與26國；北韓則以39國排名第104，為倒數第8名。

全球最佳護照排名

1.日本、新加坡（192國）

2.德國、南韓（190國）

3.芬蘭、義大利、盧森堡、西班牙（189國）

4.奧地利、丹麥、法國、荷蘭、瑞典（188國）

5.愛爾蘭、葡萄牙（187國）

6.比利時、紐西蘭、挪威、瑞士、英國、美國（186國）

7.澳洲、加拿大、捷克、希臘、馬爾他（185國）

8.波瀾、匈牙利（183國）

9.立陶宛、斯洛伐克（182國）

10愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛維尼亞（181國）

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