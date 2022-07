沒學生上課！教授氣到兩年薪水不要了　將90萬全退還學校

▲教授因學生不來上課,將33個月的薪水退還校方。(示意圖/取自Pixabay)

實習記者廖翊慈/綜合報導

將自身的知識傳遞給學生是多數教師的理念之一,但有時卻不得不面對學生們不來上課的情形。印度一名教授因無法接受學生都不來上課,一氣之下將33個月的薪水,共238萬印度盧比(約90萬台幣),全部退還給學校,並申請轉調,目前校方並未受理。

綜合外媒報導,33歲的拉蘭(Lallan Kumar)任職於比哈爾邦的尼蒂什瓦學院(Nitishwar College,BRABU),是一名印度語教授。他表示,礙於疫情學校開放線上課程,但這兩年9個月的期間,教室空無一人就算了,在線上的學生也沒幾個,「沒有學生來上課,那為何要領薪水呢?」

Professor returns 33-month salary worth ₹24 lakhs as no student attended lectures!



Prof. Lalan Kumar told the media, ‘My conscience does not allow me to take salary without teaching students



Only few students were present while taking online tuition toohttps://t.co/gaSXEPR9yt pic.twitter.com/YHhEeT9aOm