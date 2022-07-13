沒學生上課！教授氣到兩年薪水不要了　將90萬全退還學校

▲教授因學生不來上課，將33個月的薪水退還校方。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

將自身的知識傳遞給學生是多數教師的理念之一，但有時卻不得不面對學生們不來上課的情形。印度一名教授因無法接受學生都不來上課，一氣之下將33個月的薪水，共238萬印度盧比（約90萬台幣），全部退還給學校，並申請轉調，目前校方並未受理。

綜合外媒報導，33歲的拉蘭（Lallan Kumar）任職於比哈爾邦的尼蒂什瓦學院（Nitishwar College，BRABU），是一名印度語教授。他表示，礙於疫情學校開放線上課程，但這兩年9個月的期間，教室空無一人就算了，在線上的學生也沒幾個，「沒有學生來上課，那為何要領薪水呢？」

Professor returns 33-month salary worth ₹24 lakhs as no student attended lectures!



Prof. Lalan Kumar told the media, ‘My conscience does not allow me to take salary without teaching students



Only few students were present while taking online tuition toohttps://t.co/gaSXEPR9yt pic.twitter.com/YHhEeT9aOm — Sanatan Prabhat (Kannada) (@Sanatan_Prabhat) July 8, 2022

報導引述，拉蘭失望地表示，「我的良心不允許我不教書就拿工資」，不僅如此，他還強調，若拿了薪水對於自己來說是「學術死亡」，心灰意冷的他多次向學校申請轉調，但都未得到回應，這次拉蘭只好硬起來向媒體表示，若校方不受理他的轉調申請，他將會持續靜坐抗議。

比哈爾邦大學校長Manoj Kumar駁斥拉蘭的說法，他表示零出席率是毫無根據的，疫情之下本就很難掌控學生的到課狀況，也反駁不受理轉調一事，「若拉蘭教授想要轉調，那他應該來跟我說」，雙方說法不一，目前並未取得共識，也讓當地媒體霧裡看花。