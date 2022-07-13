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沒學生上課！教授氣到兩年薪水不要了　將90萬全退還學校

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲教授因學生不來上課，將33個月的薪水退還校方。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

將自身的知識傳遞給學生是多數教師的理念之一，但有時卻不得不面對學生們不來上課的情形。印度一名教授因無法接受學生都不來上課，一氣之下將33個月的薪水，共238萬印度盧比（約90萬台幣），全部退還給學校，並申請轉調，目前校方並未受理。

綜合外媒報導，33歲的拉蘭（Lallan Kumar）任職於比哈爾邦的尼蒂什瓦學院（Nitishwar College，BRABU），是一名印度語教授。他表示，礙於疫情學校開放線上課程，但這兩年9個月的期間，教室空無一人就算了，在線上的學生也沒幾個，「沒有學生來上課，那為何要領薪水呢？」

報導引述，拉蘭失望地表示，「我的良心不允許我不教書就拿工資」，不僅如此，他還強調，若拿了薪水對於自己來說是「學術死亡」，心灰意冷的他多次向學校申請轉調，但都未得到回應，這次拉蘭只好硬起來向媒體表示，若校方不受理他的轉調申請，他將會持續靜坐抗議。

比哈爾邦大學校長Manoj Kumar駁斥拉蘭的說法，他表示零出席率是毫無根據的，疫情之下本就很難掌控學生的到課狀況，也反駁不受理轉調一事，「若拉蘭教授想要轉調，那他應該來跟我說」，雙方說法不一，目前並未取得共識，也讓當地媒體霧裡看花。

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