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【廣編】台灣飛人陳信安　教戰「關鍵保養」守則維持最佳狀態

▲▼陳信安,天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲。（圖／佳格提供）

▲天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲集合3大效力，日常靈活打底、運動關鍵收操，行動更有利。建議售價NT$139／30ml，NT$665／30ml*8包（盒），NT$1,252／30ml*16包（盒）。

【廣編特輯】

圖、文／佳格食品提供

據統計110年台灣運動人口高達八成，除了散步健走外，慢跑、登山、自行車與室內健身等運動，近年更蔚為風行，看準保養需求的多元性，保健食品領導品牌天地合補推出保健新選擇－「EXX葡萄糖胺濃縮飲」，隨身包設計滿足現代人方便攜帶、快速補給的需求，一天一包，維持身體最佳狀態！即日起全通路正式販售。

集合三重保護配方，天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲提供3大效力。1500mg葡萄糖胺守護關鍵「行動力」；添加第二型膠原蛋白、軟骨素與日本專利山竹果萃取物等關鍵營養素，有助鞏固支撐彈性、穩固關鍵體態，守護「支撐力」；同時添加美國專利Ayuflex® 訶子萃取物守護「靈活力｣。適合為日常忙碌抓緊下班慢跑、瑜珈、健身或是周末爬山、打籃球等高活動量族。

天地合補EXX葡萄糖胺濃縮飲代言人陳信安化身EXX教練，陳信安提醒：「正確的收操就是為了維持下一次的運動品質作準備，相信長期維持運動或訓練習慣的朋友會相當有感。關鍵環節的守護也是一樣，EXX葡萄糖胺濃縮飲除了日常保養成分外，更有美國專利訶子萃取物可以幫助舒緩，運動後補給，就如同關鍵環節的收操，提供適度養護、守護重要環節。」

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