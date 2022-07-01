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雙颱環伺！艾利最快今生成　台灣「夾縫求生」防強降雨

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲菲律賓東方「熱帶低壓」最快今天發展成輕度颱風艾利。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

雙颱環伺，位在菲律賓東方「熱帶低壓」最快今天發展成輕度颱風艾利，不過跟輕颱芙蓉因有一段距離，所以不會有藤原效應。台灣受到直接侵襲的機率低，但受到外圍環流影響，未來水氣增多，要注意強對流帶來的劇烈天氣變化。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(1)日東側水氣增多，東半部及恆春半島有局部陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35度左右，應注意防曬、防中暑；午後桃園以南山區及部分平地有雷雨發生的機率，仍有較大雨勢，應注意天氣變化及氣象局特報。各地氣溫：北部23至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至34度。

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明日至下週二(2至5日)，台灣在雙颱之間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣(南部、東南部)以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意氣象局的特報。下週三、四(6、7日)持續不穩定的天氣，午後易有強對流發展，仍應注意天氣變化及氣象局特報。

▼左圖：1日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱芙蓉」朝廣東前進；菲律賓東方「熱帶低壓」亦將發展為「輕颱艾利」，朝琉球海面前進。右圖：1日4：30雷達回波合成圖顯示：台灣東側有較多降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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