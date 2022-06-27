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這「4塊」看起來像什麼？　一張圖測你的精神年齡

實習記者林郁婷／綜合報導

不少心理測驗會透過一張圖，進而測出每個人潛在內心的性格或精神年齡。日本網站即分享一題心理測驗，透過觀察視覺圖像，測出「你的精神年齡是年輕還是成熟」，或許已經成年的你，內心其實仍保有一顆純真的心喔！

日本網站《shinri》近日分享一道題目，並表示「你的精神年齡是年輕還是成熟？即使是成年了，仍保有一顆男孩或女孩的心嗎？」可以透過此題目，測出自己的「精神年齡」。

Q：你覺得這張圖是什麼？

▲▼你覺得這4塊像什麼？測出你的精神年齡。（圖／翻攝自shinri網站）

▲你覺得這4塊像什麼？（圖／翻攝自shinri網站）

A：玫瑰花

B：風車

C：4輛車

D：水井

答案A：精神年齡19歲

選擇玫瑰花的人，精神年齡處於青春期巔峰的19歲，對於愛情和人際關係等相關問題，都還在摸索階段，也因此常常需要尋求周遭親友的建議，進而把這些答案當作正確攻略來執行。

答案B：精神年齡8歲

選擇風車的人，精神年齡是充滿好奇心的8歲，平時做自己喜歡的事時會相當專注，但對於不擅長的東西則避之唯恐不及。雖然這個特質在職場會顯得也些自私，但若是強迫自己去做，反而會讓自己的表現不盡人意，因此追求自己感興趣的事物，並發揮到極致，就是一條最好的道路。

答案C：精神年齡44歲

選擇4輛車子的人，精神年齡是成熟的44歲，經歷過社會上各種酸甜苦辣，不會再為一點小挫折就感到難過，但其實內心深處還是會有「饒了我吧」的小抱怨。此外，雖然精神層面已相當穩定，偶爾也會有想重新啟動，從頭開始新生活的盼望。

答案D：精神年齡60歲

選擇水井的人，精神年齡是老成的60歲，通常心中會自認為高人一等，能夠清楚分辨一個人的好壞，同時也懂得如何讓自己更具有魅力，人際關係盡在掌握中。不過，出乎意料的是，這種人通常不知道自己有哪些優缺點，因此謙虛是最需要掌握的特質，只要把握好這點，就能取得更平穩的發展。

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