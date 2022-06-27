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鐵皮屋一臉「生無可戀」！超萌厭世臉照爆紅　逗笑17萬人

▲▼網友捕捉到呈現「厭世臉」的鐵皮屋。（圖／翻攝自推特「@hakuikisiroi」）

▲網友捕捉到呈現「厭世臉」的鐵皮屋。（圖／翻攝自推特「@hakuikisiroi」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

鐵皮屋斜眼瞪人一臉「厭世」！日本一名網友近日發現，自家附近的一棟白色鐵皮屋，其中一面設有2扇窗戶，竟巧妙出現「超萌厭世臉」，便將它拍下，有趣照片發上網後讓網友直呼：跟我上班時表情一樣！

日本推特網友「@hakuikisiroi」日前上傳了一組「鐵皮屋」照片，不料此照片卻在網路上爆紅，吸引17.6萬人按讚！原來是因為該網友家附近有一棟鐵皮屋建築，白色的建築配有兩扇窗戶，而窗戶下還有一通風口，通風口下還有生鏽。而該建築的窗戶、通風口及鏽痕竟巧妙神似鐵皮屋長出了「厭世臉」，笑壞眾人。

該網友晚點回家時發現，鐵皮屋的窗戶有被移動過，因此窗戶、通風口及鏽痕又呈現出了另一種無奈表情，像極了下班後表情呆滯的下班族。

網友將這組有趣圖片發出後引起熱議，不少人幽默表示，「這是有靈魂的房子。」、「我看出了濃濃的無奈～」、「怎麼能那麼像我上班跟下班的樣子？」、「建築師：我是故意的」、「我不想社交時就長這樣。」、「鐵皮屋：看什麼看啦？」、「它默默盯著街道看哈哈」。

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關鍵字：

日本鐵皮屋厭世臉建築

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