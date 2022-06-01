櫻花妹來台：我也中了！　曝忍痛分手台灣原因

記者陳俊宏／綜合報導

日本東京女生Abby分享來台星夢破碎，還被台灣人騙走80多萬元，最近也「中了」確診，雖然很喜歡台灣但決定回日本，「我覺得我們可能沒有緣分，所以要先跟台灣分手，真的捨不得啦。」

Abby接受《不要鬧工作室》訪問指出，她在澳洲打工度假認識當時的香港男友，跟他一起搬回香港；2018年她被邀來台灣參加展覽，與很多有名的日本女演員一起，回香港以後，有很多公司想找她加入演藝工作，因需要學中文，就決定來台灣。

▼Abby認為自己的運氣很不好。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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▼Abby在2018年被邀來台灣參加展覽，與很多有名的日本女演員一起。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Abby說，她一開始只待三周，就愛上台灣溫暖人情味和小吃，之後就搬來台北一邊學習，也找到經紀公司，雖然很努力表現，但8個月裡完全沒試鏡機會，後來有工作，薪水也拖很久才拿到。

Abby回憶，剛搬來台灣時，受到很多人幫助，所以她一直想報恩，但之前被一名台灣人騙走80幾萬台幣；最近一次去KTV幫朋友慶生，朋友喝醉後還揹她唱歌，結果讓她摔倒撞成腦震盪，什麼都不記得，只知道後來每天都想吐。

Abby表示，她要去醫院看神經科，因體溫有點高被禁止入院，讓她在PCR採檢區和很多人一起等，等了10小時，「最後我也中了，我覺得自己的運氣很不好，雖然我真的很喜歡台灣，但我覺得我們可能沒有緣分，所以要先跟台灣分手，真的捨不得啦。」