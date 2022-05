俄兵對烏克蘭無人機比中指！下秒「連人帶戰車」被轟爛　影片瘋傳

▲ 俄兵對烏克蘭無人機比中指。(圖/翻攝自Telegram)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾3月,烏東頓巴斯地區戰況緊張之際,烏軍公布的一段影片在網路上引起熱議,一架烏軍無人機鎖定一輛藏在建築物旁的俄軍戰車,這時一名俄兵察覺,馬上抬頭向無人機怒比中指,下秒整支部隊就被無人機投擲的砲彈轟成一團火球。

#Ukraine: Ukrainian forces in the East, using drone-dropped munitions, managed to destroy a Russian BTR-82A APC concealed next to buildings. pic.twitter.com/hLH31UPgsG