印度單親媽「女扮男裝」30年！擔泥、端菜養活女兒：我必須保護她

▲印度單親媽媽喪夫後，女扮男裝了30年，以便能工作維持生計，獨自將女兒撫養長大。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

印度單親媽媽S Petchiammal在丈夫死後，不得不化名為木都（Muthu）、偽裝成男人長達30年，以便能在這個父權社會中找到一份工作維持生計，獨自將女兒Shanmugasundari撫養長大。

據《印度時報》報導，如今已年近57歲的S Petchiammal已女扮男裝長達30年。她透露，她的丈夫在他們結婚15天後，便因為心臟病發作過世。當時的她只有20歲，而且她與丈夫還育有一個女兒，因此她不得不外出工作，賺取微薄的收入來維持生計。

一開始，S Petchiammal是以女性身份在建築工地、旅館和餐廳工作，不過在印度這個父權社會中，孤女寡母的S Petchiammal受到了許多不平等的待遇，她經常會受到不少性騷擾和嘲笑，生活十分困難。

於是，S Petchiammal來到神廟，將她的頭髮剪短，換上襯衫和長袍，改了身份證、銀行資料等的身份，搬到另一個小村莊，重新以「木都」的男性身份生活。她表示，「我以木都的身份活了30年，只有我家鄉的親戚和我女儿知道我是女人」。

S Petchiammal表示，「木都」的身份讓她女兒的生活和安全獲得了保障，因此即使女兒如今已長大、結婚，但S Petchiammal仍不打算恢復女兒身，甚至還想一直保持「木都」的身份，直到她去世為止。

S Petchiammal的故事在網上曝光後，瞬間就引起熱議與瘋傳。有人惋惜表示，S Petchiammal的故事明顯可見印度社會至今仍存有不少陋習，但也有不少網友被她的偉大與堅強所感動，紛紛祝福她與女兒未來能過上幸福的日子。