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早餐店成偷情地！人妻嬌喊「今天射2次」：愛老公　人夫綠炸怒告

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市人妻偷吃早餐店同事，還互傳親密對話，被丈夫抓包後氣得一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

人妻小君（化名）婚後為了增加家庭收入，便到好友開的早餐店工作，但沒想到，她卻與同事阿宏（化名）發展出婚外情，經常在店內、阿宏租屋處約會，並發生性行為，小君甚至還曾傳訊給阿宏，「今天射兩次感覺怎麼樣」等語。案經小君丈夫阿義（化名）抓包後憤而對阿宏提告，法官審理後則判阿宏須賠償45萬元。

阿義提告主張，小君婚後為了增加家庭收入，於是決定到好友開的早餐店工作，他則經常接送小君上下班，而阿宏明知道小君已婚，卻仍主動追求小君，兩人進而成為男女朋友，不僅在早餐店、租屋處約會，甚至發生性行為，直到早餐店店長看不下去，告知他此事，他才驚覺自己綠光罩頂，因此憤而對阿宏提告求償。

對此，阿宏矢口否認姦情，辯稱阿義所提供的證據並不足以證明他侵害其配偶權，且他並沒有跟小君發生性行為，或是有其他逾越朋友分際的往來，強調自己並沒有侵害阿義配偶權，因此請求法官駁回阿義之訴。

不過，法官審理時勘驗早餐店監視器，發現小君跟阿宏經常在店內有牽手、摸臉、摟抱、摸頭、親吻等親暱行為，且對話紀錄中也顯示兩人以「老公」、「老婆」互稱，且小君還曾傳訊，「今天射兩次感覺怎麼樣」，而阿宏也回應，「好久好久都沒有抱抱睡了」等，足見兩人曾有過性行為等。

此外，早餐店店長也出面證稱，曾目睹小君與阿宏在店內有親密舉動，法官因此認定阿宏嚴重侵害了阿義的配偶權，最終配處阿宏須賠償阿義45萬元。全案仍可上訴。

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