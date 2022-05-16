她感冒喉嚨痛找「自然保健」療法　慘遭變態整復師「揉胸3貼」

▲蔡姓整復師2019年8月揉捏女患者小美（化名）胸部，還聲稱小美有晦氣，因此又對她「三點緊貼熊抱」治療，使小美身心受創。（圖／達志影像／示意圖）

蔡姓整復師於新北市三重經營「自然保健推廣工作室」，2019年8月對尋求治療的小美（化名）撫摸乳頭及胸部，還聲稱小美有晦氣，因此又對她「三點緊貼熊抱」治療，小美身心受創，在友人勸說下勇敢提告，新北地院審理時，蔡男矢口否認，稱是小美自己抱上來，更自爆，他沒有證照從事整復師工作約13年，法官依猥褻罪，判蔡男6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

判決指出，小美在2019年8月晚間7時許，因生理期及患有感冒，喉嚨化膿，在友人介紹下到三重「自然保健推廣工作室」治療。未料，蔡姓整復師在治療過程中，要小美脫掉運動型內衣，他以治療為由，手從衣領伸入撫摸小美的胸部及乳頭15分鐘，結束後，還稱小美的乳房有纖維囊腫。

按摩結束後，蔡姓整復師又說要幫小美除晦氣，雙手環抱小美腰部，並以「胸部緊貼胸部、下體緊貼下體」三點緊貼的方式約10分鐘，對小美猥褻得逞。小美回家後，身心受創，在友人勸說下，前往三重分局報警提告。

蔡男被告後出庭矢口否認犯行，他辯稱，當天發現小美胸肌緊繃，於是展開精油按摩，用手刮外圍胸肌，因胸肌在乳房下面，有可能是不小心碰到乳房，後來他又發現小美肋骨往後外脫，於是說「我要抱一下」，可能是小美誤會就正面環抱上來，而他為了壓小美的肋骨，才會抱住她的腰，過程僅5秒左右。

蔡男辯稱，小美抱完他後，他感受到小美身上有股晦氣，才會以右手握住對方右手，約1分鐘時間，蔡男更自己爆料，今年國家才有舉辦整復師考試，在這之前，他沒有證照從事整復師工作約13年；蔡男的辯護律師則主張，小美警詢及偵查期間的指述前後不一，小美於事發後1年提告認為其證詞憑信性實有可疑，並無證據下，不能認定蔡男有罪。

法官找來蔡男徒弟詢問，平時如何教學按摩手法？並一併去函詢問社團法人台灣軒歧整復協會，得到的回覆為「現今整復技術，無以撫摸乳房及乳頭之方式處理民眾肩頸不適之症狀乙情」，更認定蔡男與其律師的辯詞，均不足採信。

法官找來小美2同事作證，2同事證稱，小美事發後精神狀況很不好，更因此曾到醫院就醫，必須服用身心科藥物；向2人陳述經過時，說話十分小聲更眼眶泛淚，過程中還擔心自己是否誤會蔡男。

新北地院法官審理時，檢視小美警詢及偵查期間筆錄內容，發現證述前後一致，並無明顯矛盾或瑕疵，對於遭蔡男猥褻的過程描述內容具體，未見任何抽象或誇大情節，若非親身經歷不可能憑空杜撰，認為小美證詞足以採信。

新北地院法官表示，蔡男罔顧小美對他職業的信任與尊重趁機猥褻得逞，顯然欠缺對於他人身體及性自主權應予尊重的觀念，造成小美身心受創，行為實應非難，審酌他犯後矢口否認犯行，迄今未對小美有所彌補與賠償，因此依對受照護之人利用機會猥褻罪，判他6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

