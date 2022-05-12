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大陸 大陸焦點 特派現場

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生：希望不再有人需要它

▲▼ 。（圖／新浪財經）

▲翁碧英靠「賣晚安」和陌生人彼此安慰。（圖／新浪財經）

記者崔子柔／綜合報導

來自廣東省的35歲女子翁碧英，10年前以「玖妹」為名創立網店販售晚安訊息，每則訊息賣一元人民幣（約4.42元台幣），10年來她共發出超過3萬則訊息，看盡人生百態，她希望，未來不再有人需要她的晚安問候。

翁碧英提到，她的父親從小管教相當嚴格，也很少向子女表達感情，雖然她和父親有重新修復親情，但從小性格受到影響，她既獨立又敏感，很少會和親友透露心裡脆弱的一塊。

翁碧英在2010年大學畢業後到深圳上班，對城市生活感到「緊張又粗糙」，2年間常常感到孤獨，但又無處發洩，她偶然間想起大學時給同學發晚安短訊的事情，才開始用「玖妹」之名在網路上賣晚安，希望能陪伴和她一樣孤獨的人。

▲▼ 。（圖／新浪財經）

▲翁碧英透過賣晚安，看盡人生百態。（圖／新浪財經）

每封晚安訊息賣一元人民幣，顧客可選擇一周、一個月或一年期的訊息，而內容也不僅是「晚安」，翁碧英會寫下一段溫馨的話語，有時也會聊天問候，但都點到為止，不會過分探究個人隱私。

10年來有形形色色的客人來「買晚安」，翁碧英提到，有考試壓力大的學生、癌症患者、憂鬱症患者，多數人都會用化名，其中有位署名「住在南極的人」從2015起，連續3年買了365天的晚安，「這是個非常孤獨的名字」。

翁碧英認為自己是「孤獨症」患者，她這十年來透過賣晚安的生意，和陌生人有了連結，達到彼此互相治癒的效果，現在的她則希望，有一天不再有人需要晚安短訊，「因為最愛的人已經給了她／他最好的陪伴」。

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