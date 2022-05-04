唐朝最精美鳳冠鑲370顆寶石　25歲公主或難產芳華早逝

記者魏有德／綜合報導

大陸首座以考古學科為主題的陝西考古博物館建成後對外開放，館內陳列自舊石器時代至各歷史時期遺址及墓葬出土的文物。其中，復原後的唐朝最精美鳳冠，外觀鑲嵌370顆寶石，讓外界好奇當時擁有者的尊貴身份。

▲唐公主李倕墓中發現的鳳冠及復原形象圖。（圖／翻攝百度百科）

《北京青年報》報導，復原後的唐朝公主李倕冠飾，使用包括金、銀、珍珠、綠松石等各類材料十餘種，採用了鑄造、錘打、鎏金等工藝，集唐代珠寶和工藝大成，傾盡唐朝所有珍貴飾品，像綠松石、琥珀、珍珠、紅寶石、貝殼、瑪瑙等，單單寶石的數量就多達370顆。

▲唐朝精美鳳冠上鑲嵌370顆各式寶石。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，鳳冠的擁有者為唐朝公主李倕，李倕為唐高祖李淵的第五代後人，她的丈夫為宣德郎、直弘文館學士候莫陳，是一名鮮卑族人。宣德郎的官位為正七品下的文散官（無任所官），相當於現今的大學教授。

史料記載，李倕於開元二十四年（公元736年）正月7日病死於長安勝業坊宅邸。勝業坊位於皇城東面，屬於皇親貴族專享的府邸。李倕死時只有25歲，在其丈夫墓誌中曾寫下「子在於襁褓」，說明李倕才剛產下一名嬰兒，推測可能死於難產。

陝西考古博物館除這頂精美鳳冠外，也將武則天親信女官「上官婉兒」的墓誌設為常態性展品，主持上官婉兒墓發掘的原陝省考古研究院研究員李明表示，「中國古代男尊女卑，歷史上有名的女性不多，有名、有才、有故事的更少，上官婉兒三者兼具，故一千多年以來熱度不改。」