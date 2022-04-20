陸外交官楊萬明新任港澳辦副主任　原為駐巴西大使

▲大陸前駐巴西大使楊萬接任國務院港澳事務辦公室副主任 。（圖／翻攝 大陸駐巴西大使館網站 ）

記者任以芳／綜合報導

香港特首選舉前夕，大陸國務院港澳辦領導班子做出調整。今20日發布任免國家工作人員，任命楊萬明為國務院港澳事務辦公室副主任。綜合陸媒報導，楊萬明長期在外交系統工作，擁有十分豐富的外交履歷，此前為大陸駐巴西大使。

綜合陸媒報導指出，大陸國務院上月任命熟悉「反恐國安」的王靈桂出任港澳辦副主任，最新再委任多一名副主任，由原中國大陸駐巴西大使楊萬明出任，外界認為兩人任命是填補上月離職的原副主任宋哲及鄧中華。

公開資料顯示，楊萬明1964年3月出生於北京，擁有博士研究生學歷。他於1989年進入外交部拉丁美洲和加勒比司工作，此後曾在駐阿根廷大使館、駐墨西哥大使館工作，還曾短暫出任貴州省黔東南州凱里市委副書記、副市長。

2007年，楊萬明任外交部拉丁美洲和加勒比司司長，5年後任駐智利大使，後於2014年調任駐阿根廷大使。

58歲的楊萬明長期在外交部從事拉丁美洲事務，上月初才卸任大陸駐巴西大使。楊萬明及王靈桂相較前任，明顯沒有港澳工作背景。楊即使出身外交部，但未曾派駐歐美等西方國家，反而長期在拉丁美洲工作。楊萬明也是中巴兩國1974年正式建交以來第12任駐巴西大使。

今年3月11日，大陸國務院公布國家工作人員任免信息。其中包括任命王靈桂為國務院港澳事務辦公室副主任；免去宋哲、鄧中華的國務院港澳事務辦公室副主任職務。

目前港澳辦人事安排維持「一正六副」格局，連同楊萬明，港澳辦現時有6名副主任，包括分管日常工作的張曉明、兼任副主任的香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，以及黃柳權和王靈桂。

