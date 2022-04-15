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換上「中國心」　中航工業：殲-20戰巡東海已成常態

▲▼央視釋出殲-20搭載 WS-10C（渦扇-10C）發動機的官方宣傳照。（圖／翻攝自央視）

▲央視釋出殲-20搭載渦扇-10C官方宣傳照。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍殲-20戰機於2017年服役，讓中國成為繼美國之後，全球第二個自主研發並列裝第五代戰機的國家，官方更在近日直指，該隱身戰機換上「中國心」，戰巡東海警巡南海已成訓練常態。據了解，這顆「中國心」指的就是大陸國產新型引擎渦扇-10C，改進加力燃燒室帶來更大推力，大幅提升殲-20加速性能。

中國航空工業官方微信消息，新中國航空工業發展71周年暨闊步新時代航空強國新征程大型交響合唱音樂會《藍天禮贊》12日於北京舉行發布會。航空工業紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨表示，十八大以來，新中國航空工業從無到有、從小到大、從弱到強，航空裝備實現跨越式發展，2021年航空工業裝備交付創造新高，獲得國務院國資委經營業績和黨建考核雙A的優異成績。

任玉琨進一步指出，殲-20強軍報國換上中國心，戰巡東海警巡南海成為訓練常態；運-20大型運輸機則跨洲越洋執行非戰爭軍事行動；直20、「翼龍」無人機在河南暴雨災害中，送去急需物資同時架起通信的橋梁，彰顯航空裝備在應急救援中無可替代的巨大作用。

▲▼央視釋出殲-20搭載 WS-10C（渦扇-10C）發動機的官方宣傳照。（圖／翻攝自央視）

公開資料顯示，殲-20是在2021年10月初的珠海航展上，安裝兩台尾噴口擁有鋸齒設計的國產新型引擎渦扇-10C亮相，正式對外官宣配裝「中國心」。陸方認為，這款最新改型的太行發動機將可有效減少戰機的各種信號特徵，其鋸齒狀增大尾部熱流與冷空氣接觸面，將加快混合降温的速度，減少紅外輻射信號。而鋸齒的斜角還能向多個方向反射雷達信號，降低尾部機身的雷達散射截面（RCS）。

據推斷，渦扇-10C發動機採用全權限數字控制（FADEC）技術，改進了加力燃燒室，推力較過去使用的AL-31更大，最大推力可達到130千牛頓以上，此數據已能滿足殲-20A的立項時的部分飛行指標，同時在燃油效率更高的情況下，可提升殲-20的加速性能。

事實上大陸為落實本土自製計畫，傳出未來的殲-20都將換上中國心，引頸期盼的渦扇-15處在進行相關機載及長時間運用測試的最後階段，陸媒推測可能會在2025年前後裝備於殲-20身上。

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